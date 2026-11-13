Кароліна Мухова знялася з WTA Finals, її замінила Діана Шнайдер — Interia Sport

За даними Interia Sport, Кароліна Мухова 13 листопада знялася з поточного розіграшу WTA Finals безпосередньо перед матчем проти Мірри Андрєєвої. Причиною такого рішення тенісистка назвала проблеми зі шлунком.

Заміна перед поєдинком

Місце Мухової у матчі проти Андрєєвої посіла Діана Шнайдер. Видання зазначає, що Шнайдер є співвітчизницею Андрєєвої. Вона увійшла до складу учасниць турніру як заміна після відмови Мухової від поєдинку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зняття чеської тенісистки сталося вже під час турніру, перед запланованим матчем. У повідомленні Interia Sport рішення Мухової пов’язують саме з проблемами зі шлунком.

Попереднє зняття

Мухова стала не першою тенісисткою, яка відмовилася від участі в нинішньому WTA Finals. Перед початком змагань із турніру знялася перша ракетка світу Єлєна Рибакіна. Отже, Рибакіна залишила турнір ще до старту його поточного розіграшу, тоді як Мухова знялася 13 листопада перед грою з Андрєєвою.

Читай нас у