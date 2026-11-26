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Джаред Кушнер назвав Путіна «гросмейстером політики», на що російський опозиціонер і легендарний шахіст Гаррі Каспаров різко відреагував.

«Легко мати вигляд гросмейстера, коли твої супротивники — такі нездари, як ти», — написав Каспаров у соцмережі X.

Каспаров — 13-й чемпіон світу з шахів. Він одноосібно очолював рейтинг ФІДЕ з 1985 по 2006 рік, із двома короткими перервами, та 11 разів отримував шаховий «Оскар».

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер схарактеризував російського диктатора Володимира Путіна як «історичну постать» і «гросмейстера політики». Так він відгукнувся про очільника Кремля після тристоронніх мирних переговорів за посередництва США, які поки не принесли суттєвого прогресу.

Нагадаємо, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в інтерв’ю керівнику Axel Springer Матіасу Депфнеру заявив, що російський лідер, очільник держави-агресора Росії Владімір Путін погодився не застосовувати ядерну зброю.

Під час переговорів щодо війни в Україні російський диктатор Володимир Путінпропонував спецпосланцю президента США Джареду Кушнеру бізнесові домовленості в обмін на послаблення американських санкцій. Серед можливих пропозицій були спільний видобуток нафти поблизу острова Сахалін та постачання дизельного пального до Сполучених Штатів.

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