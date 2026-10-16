Каст здійснює перший за 71 рік державний візит президента Чилі до Болівії — The Rio Times

Президент Чилі Хосе Антоніо Каст 16 жовтня здійснює перший за 71 рік державний візит чилійського президента до Болівії. У Ла-Пасі, Болівія, він має зустрітися з президентом Родріго Пасом. До порядку денного внесли торгівлю, порти, прикордонну безпеку, енергетику та давнє питання доступу Болівії до Тихого океану, повідомляє The Rio Times.

Дипломатичні відносини між Чилі та Болівією на рівні послів відсутні з 1978 року. Болівія тоді призупинила дипломатичні зв'язки, пославшись на недостатню гнучкість Чилі в переговорах. Водночас обидві країни зберігають консульські установи у столицях одна одної.

Суперечка про узбережжя

Болівія втратила вихід до моря після війни на Тихому океані, що почалася 5 квітня 1879 року. Мирний договір 1904 року визнав ці території частиною Чилі, водночас надавши Болівії право комерційного транзиту через чилійську територію та тихоокеанські порти.

У 2013 році Болівія звернулася до Міжнародного суду ООН, вимагаючи зобов'язати Чилі вести переговори щодо суверенного доступу до Тихого океану. 1 жовтня 2018 року суд більшістю у 12 голосів проти трьох постановив, що Чилі не має юридичного обов'язку проводити такі переговори. Водночас суд зазначив, що країни можуть продовжувати діалог у дусі добросусідства.

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Торгівля та прикордонна співпраця

Чилійські порти залишаються важливими для Болівії: за оцінкою генерального менеджера Camex Маріо Рохаса, через них проходить приблизно 80% болівійського експортного вантажопотоку. За даними, зібраними Болівійським інститутом зовнішньої торгівлі, від 2000 року до серпня 2026-го експорт Болівії до Чилі становив 2,8 млрд доларів, а імпорт із Чилі — 10,7 млрд доларів.

До 11-пунктного порядку денного візиту увійшли торгівля, митна взаємодія, порти, енергетика, міграція, протидія наркотрафіку та питання болівійської деревини, що перебуває у чилійських портах. Сторони також розглядали меморандум про співпрацю в гірничодобувній галузі, умови модернізації торговельної угоди ACE 22, волоконно-оптичні та енергетичні проєкти.

Станом на полудень у Ла-Пасі повідомлень про підписання документів не було: підписання угод і спільної декларації ще тривало. Питання можливого повернення послів, доступу Болівії до моря та ситуація з деревиною залишалися невирішеними.

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