Катар має оголосити про створення оборонного хабу — The National

Катар найближчим часом оголосить про створення хабу оборонного виробництва, який розвиватиме спільно з регіональним партнером і країнами Заходу, зокрема США, Великою Британією та Францією. Про це під час форуму Global Security Forum у Досі заявив міністр оборони Катару шейх Сауд бін Абдулрахман Аль Тані.

Співпраця з партнерами

Як повідомляє The National, Катар прагне посилити власні оборонні можливості через локальне виробництво та інвестиції в оборонні компанії. За словами міністра, країна хоче забезпечити місцевий захист або інвестувати в такі підприємства.

Заява пролунала на тлі атак на Катар та інші країни Перської затоки під час війни з Іраном. Видання зазначає, що енергетичні об'єкти й цивільна інфраструктура в регіоні зазнали пошкоджень. Частину промислового комплексу Рас-Лаффан у Катарі, який забезпечує близько п'ятої частини світових поставок зрідженого природного газу, було зруйновано.

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Оборонні витрати регіону

Найбільші економіки арабського світу також інвестують у власні оборонні можливості. В Об'єднаних Арабських Еміратах ключову роль відіграє Edge Group, а в Саудівській Аравії — Saudi Arabian Military Industries. Edge Group, заснована 2019 року, об'єднує понад 35 компаній, що працюють із технологіями для систем озброєнь, кіберзахисту та радіоелектронної боротьби.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, військові витрати на Близькому Сході у 2025 році сягнули орієнтовно 218 млрд доларів. Це на 0,1% більше, ніж роком раніше, та на 36% більше порівняно з 2016 роком. Найбільше в регіоні у 2025 році витратила Саудівська Аравія — приблизно 83,2 млрд доларів.

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