Катар профінансує сонячну електростанцію в Лівані — Al Jazeera

Катар оголосив про намір створити в Лівані велику сонячну електростанцію, яка має допомогти країні послабити енергетичну кризу. Про це прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман бін Джасім Аль Тані заявив у Бейруті після зустрічі з прем'єр-міністром Лівану Навафом Саламом.

Як повідомляє Al Jazeera, QatarEnergy домовилася з французькою компанією TotalEnergies про спільну розробку сонячного проєкту в Лівані. Шейх Мохаммед заявив, що сторони погодили комплексну рамку співпраці в енергетичному секторі та мають представити життєздатні рішення.

Фінансування з боку Катару

Наваф Салам повідомив, що найближчим часом представить плани щодо електроенергетичного сектору ліванському уряду. За його словами, катарська сторона профінансує, реалізує та запустить проєкт без витрат для ліванської держави.

Ліванська державна електроенергетична компанія є одним із найбільших джерел державного боргу: за останні десятиліття її збитки становили близько 40 млрд доларів. Підприємство має надлишковий штат і застарілу інфраструктуру та забезпечує електроенергією лише кілька годин на добу.

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Переговори про ситуацію на півдні країни

Під час візиту до Бейрута прем'єр-міністр Катару також зустрівся з президентом і спікером парламенту Лівану. Значну частину переговорів, за його словами, присвятили ізраїльським порушенням на ліванській території та ситуації на півдні країни.

Шейх Мохаммед закликав Ізраїль вивести війська з Лівану та припинити атаки. Він також сказав, що Катар координує дії зі Сполученими Штатами для підготовки майбутньої відбудови південних районів Лівану, аби переміщені жителі могли повернутися додому.

Ліванська влада заявляє, що від березня внаслідок ізраїльських атак у країні загинули понад 4 300 людей. За даними Міжнародної організації з міграції, після червневого припинення вогню понад 300 тисяч людей усе ще залишаються переміщеними.

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