Катар закликав країни Затоки та Іран укласти пакт про ненапад — Asharq Al-Awsat

У Досі Катар запропонував розпочати регіональний діалог за участю країн Ради співробітництва арабських держав Перської затоки та Ірану, а також Туреччини й Пакистану. Метою ініціативи є досягнення безпекових домовленостей на основі заходів зі зміцнення довіри та пакту про ненапад, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Про пропозицію заявив заступник прем'єр-міністра та державний міністр з питань оборони Катару шейх Сауд бін Абдулрахман Аль Тані під час відкриття восьмого Глобального безпекового форуму в Досі. За його словами, для досягнення тривалого миру з Тегераном необхідно враховувати взаємні безпекові інтереси та розвивати економічні зв'язки, які могли б запобігти поновленню конфлікту.

Контакти з Тегераном

Міністр зазначив, що Доха підтримує контакти з Іраном, попри атаки, яких зазнав Катар. Він також повідомив про підтримку посередницьких зусиль Пакистану, який працює з Оманом та іншими партнерами для пошуку врегулювання конфлікту між Сполученими Штатами й Іраном.

Шейх Сауд бін Абдулрахман Аль Тані заявив, що дипломатичне посередництво та військова готовність не суперечать одне одному. Він наголосив, що Катар врахував досвід атак на свої об'єкти й інтереси для посилення оборонної готовності, не відмовляючись від діалогу з Тегераном.

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Оборонне виробництво та протиповітряна оборона

Катар також готується оголосити про нове партнерство з регіональними сторонами для розвитку систем протиповітряної оборони, протидії дронам і кіберзахисту. Проведений країною оборонний огляд визначив пріоритетами ППО, кібербезпеку та радіоелектронну боротьбу.

Окремо Доха планує створити національний центр оборонного виробництва у співпраці з регіональним партнером, а також зі США, Великою Британією та Францією. Йдеться про локалізацію окремих видів військового виробництва або інвестиції у спеціалізовані компанії.

Міністр також застеріг, що економічні наслідки перебоїв із постачанням нафти й газу ще не досягли піку та можуть впливати на ціни й споживачів у найближчі місяці. Він виступив проти запровадження зборів для суден, що проходять Ормузькою протокою, і закликав до угоди, яка гарантувала б свободу судноплавства та стабільність енергетичних ринків.

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