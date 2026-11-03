Католицького священника в Білорусі засудили до трьох років ув’язнення — RMF24

У Білорусі католицького священника Анатоля Парахневича, пароха парафії в Ольковичах Мінської області, засудили до трьох років ув’язнення та значного штрафу. Як повідомляє RMF24, вирок винесли за обвинуваченнями в «образі влади та екстремізмі».

Закритий судовий процес

Священника затримали в середині березня. Спочатку йому інкримінували державну зраду, однак згодом кваліфікацію справи змінили на м’якшу. Парахневич перебував під вартою у день свого 66-річчя та в 31-шу річницю священничих свячень.

Вирок ухвалили в жовтні, однак про нього стало відомо лише тепер. Точний зміст закидів священнику невідомий, оскільки розгляд справи відбувався за зачиненими дверима. Правозахисний центр «Вясна» та пов’язані з ним правозахисники внесли Парахневича до списку політичних в’язнів.

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Можлива причина переслідування

За даними незалежних джерел, на які у жовтні посилався портал ZnadNiemna, увагу білоруської влади до Парахневича могла привернути його участь у прийомі до Дня Конституції 3 травня в посольстві Польщі в Мінську. Раніше контакти з польськими установами вже використовували як привід для переслідування представників духовенства.

Парахневич очолює парафію в Ольковичах із 2007 року. До цього він служив у Ракові та Заславлі, а священничу формацію проходив у Білостоці. При храмі він створив невеликий музей, де збирав старовинні літургійні шати, народні ткані вироби та давні книги. ZnadNiemna зазначав, що затримання священника відбувається на тлі тиску на Католицьку церкву в Білорусі.

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