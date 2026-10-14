Кац планує заборонити дрони на оптоволокні та SIM-картках в Ізраїлі — Jerusalem Post

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац планує в неділю підписати наказ про заборону польотів в ізраїльському повітряному просторі дронів, керованих через оптоволокно або SIM-картки. Обмеження мають діяти шість місяців, повідомила канцелярія міністра Jerusalem Post.

Причини обмежень

У канцелярії Каца пояснили ініціативу безпековими загрозами, пов’язаними з такими безпілотниками. Серед них назвали атаки дронами, спроби завдати шкоди високопосадовцям, використання апаратів організованими злочинними угрупованнями, контрабанду та незаконний збір розвідданих.

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За даними видання, Кац і прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу попередньо схвалили наказ на засіданні кабінету. Винятки передбачені для безпілотників сил безпеки, дронів на оптоволокні, прив’язаних до землі, а також для SIM-керованих апаратів, що заздалегідь отримали дозвіл Управління цивільної авіації. Дрони, які не використовують для керування оптоволокно або SIM-картки, також не підпадатимуть під заборону.

Корпус протидії дронам

Окремо Walla повідомило, що командувач сухопутних військ Армії оборони Ізраїлю генерал-майор Надав Лотаніс працює над створенням нового корпусу для протидії загрозам від низьколітних дронів. На початковому етапі до нього мають увійти п’ять батальйонів, які охороняють кордони з Йорданією та Єгиптом, а також район бар’єра на Західному березі річки Йордан. Крім захисту сухопутних кордонів, ці підрозділи мають протидіяти мобільним загрозам у повітряному просторі поблизу землі.

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