Кац пригрозив захопити додаткові території на півдні Лівану — Jerusalem Post

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац під час візиту до буферної зони заявив, що в разі нападу Ірану на Ізраїль і приєднання до нього угруповання «Хезболла» ізраїльські сили можуть захопити додаткові території на півдні Лівану.

Погроза розширенням зони безпеки

Як повідомляє Jerusalem Post, Кац заявив, що за такого сценарію «Хезболла» зазнає тяжкого удару та втратить додаткові території в районах Набатії та річки Літані. За його словами, ці райони можуть стати частиною постійної ізраїльської зони безпеки, а Армія оборони Ізраїлю готова до нового розширеного вторгнення.

Кац також сказав, що в разі атаки «Хезболли» та відповіді ізраїльських військових Ізраїль проведе нову евакуацію в Дахії — районі Бейрута, який видання називає головним опорним районом угруповання. За його оцінкою, це може спричинити переміщення понад 1 млн шиїтів у Лівані. Jerusalem Post зазначає, що евакуацію Дахії вже проводили двічі з 2024 року.

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Набатія та ситуація на кордоні

Видання пише, що це перша за кілька місяців публічна заява ізраїльського посадовця з конкретною погрозою захоплення Набатії. Після початку дії припинення вогню між Ізраїлем і «Хезболлою» кілька представників Армії оборони Ізраїлю висловлювали невдоволення тим, що військовим не дали захопити Набатію, яку Jerusalem Post називає одним з основних командних центрів угруповання на півдні Лівану.

За даними газети, ізраїльські військові контролюють значну частину південного Лівану на відстані до 10 кілометрів від кордону. Видання стверджує, що це має ускладнити «Хезболлі» застосування протитанкових ракет по Ізраїлю, дальність яких обмежена вісьмома кілометрами. Також, за даними Jerusalem Post, понад 500 тисяч ліванців залишаються переміщеними через війни останніх років, зокрема сотні тисяч — із південних районів країни.

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