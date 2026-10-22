Кейт Міддлтон відвідала дитячий хоспіс у костюмі Victoria Beckham — Daily Mail

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Принцеса Вельська Кейт Міддлтон 22 жовтня відвідала дитячий хоспіс The Treehouse в Іпсвічі.

Перед зустріччю з персоналом, маленькими пацієнтами та їхніми родинами вона побувала на будівництві нового приміщення, де одягнула захисну каску та жилет.

Для виходу Кейт обрала брючний костюм бренду Victoria Beckham вартістю близько $1770. Образ доповнили водолазка за $695 і ремінь кольору бургунді за $388 — також від цього бренду.

Модель костюма має назву Katherine. У гардеробі принцеси є й інші костюми від Victoria Beckham.

Джерело: Daily Mail.

Якщо хтось уявляв, що принц Вільям вечорами переглядає історичні драми про монархів, то його кіновподобання можуть здивувати. Спадкоємець британського престолу зізнався, що захоплюється кіно, а серед улюблених режисерів особливо виділяє Крістофера Нолана.

Нагадаємо, принц Гаррі разом із дружиною Меган Маркл та дітьми повернувся жити до Великої Британії після шести років перебування у США.

Принцесу Уельську Кейт Міддлтон разом із 11-річною донькою Шарлоттою помітили в громадському транспорті Лондона. Вони їхали метро 10 жовтня, а один із пасажирів зняв їх на відео.

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