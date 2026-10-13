Келлог звинуватив Путіна у спробах використати Трампа та вибори у США — Bloomberg

0:00 / 0:00

Колишній спецпосланець Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що Володимир Путін намагається використати президента США та наближення американських виборів для досягнення власних цілей. На думку Келлога, дії російського лідера свідчать про те, що він діє з позиції слабкості.

Коментуючи суперечливу дизельну угоду між Вашингтоном і Москвою, генерал-лейтенант у відставці наголосив, що російський диктатор просто маніпулює ситуацією, а більшість людей у США це чудово розуміють.

Келлог закликав надати Україні повну свободу дій для ударів по об'єктах на території РФ у відповідь на російську агресію, різко розійшовшись у позиціях із закликами Трампа припинити атаки на російські НПЗ. Посилаючись на досвід війни у В'єтнамі, він підкреслив, що супротивнику не можна залишати жодних безпечних «притулків», а самі заяви й вимоги Трампа до Києва назвав лише «інформаційним шумом».

За оцінкою експосланця, Росія не здатна виграти війну, а лише затягує її, завдаючи собі величезних втрат. Келлог нагадав, що загальні втрати РФ вже сягають 1,2-1,5 млн осіб, що суттєво перевищує втрати СРСР в Афганістані та свідчить про слабкість позицій Кремля на тлі реальної ситуації на полі бою.

Про це пише Bloomberg.

Раніше Келлог підтримав удари України по російських НПЗ.

До цього Келлог назвав причину паузи з виробництвом Patriot в Україні.

Також Келлог пояснив, чому РФ почала атакувати Україну під час його візитів.

Читай нас у