Кенія обговорює нове фінансування зі Світовим банком і АфБР — TimesLIVE

Кенія веде переговори зі Світовим банком і Африканським банком розвитку щодо нового багатостороннього фінансування, яке країна розраховує залучити в поточному фінансовому році. Про це на полях щорічних зустрічей МВФ і Світового банку в Бангкоку заявив голова Центрального банку Кенії Камау Тугге, повідомляє TimesLIVE.

Підтримка бюджету та нові варіанти

За словами Тугге, уряд обговорює можливу бюджетну підтримку, зокрема операцію Світового банку з підтримки політики розвитку — Development Policy Operation. Він зазначив, що влада розглядає різні джерела фінансування, а надходження зовнішніх коштів очікують у період до червня наступного року.

Серед варіантів, які розглядає Кенія, є схема обміну боргу на продовольство. Деталей цього механізму Тугге не навів, пояснивши, що безпосередньо не бере участі в переговорах.

Минулого місяця Reuters повідомляв, що Кенія може отримати близько 400 млн доларів екстреного фінансування від Світового банку. Ці кошти мають допомогти країні реагувати на ризики, зокрема спалах Еболи в регіоні та перебої, пов’язані з явищем Ель-Ніньйо.

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Переговори з МВФ і інфляційні ризики

У грудні до Найробі має прибути місія МВФ для регулярних консультацій за статтею IV. За словами голови центробанку, під час цих зустрічей також обговорюватимуть можливу нову програму з фондом. Він наголосив, що фінансування МВФ не закладене в державні плани, але могло б бути дешевшим за альтернативні джерела, передусім внутрішні запозичення.

Центральний банк Кенії минулого тижня вчетверте поспіль зберіг ключову ставку на рівні 8,75%, очікуючи, що інфляція найближчим часом залишатиметься в межах цільового діапазону. Водночас Тугге вказав на ризики прискорення інфляції через підвищення цін на пальне, війну на Близькому Сході, погодні умови та зростання прибутковості облігацій у розвинених країнах.

Голова центробанку прогнозує зростання економіки Кенії на 5% цього року та на 5,3% наступного. Прогнози МВФ становлять відповідно 4,5% і 4,7%.

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