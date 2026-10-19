Кенія почала перевірку держслужбовців на тлі підозр у махінаціях — Nation Kenya

У Кенії розпочали фізичну перевірку державних службовців на тлі розслідування ймовірних махінацій із державним зарплатним фондом на 6,2 млрд шилінгів. Спершу перевірка охопить працівників Міністерства освіти, яким доручили особисто з’явитися для підтвердження даних у реєстрах.

Як повідомляє Nation Kenya, аудит має встановити точність даних про працівників у державній системі нарахування зарплат. Посадовців зобов’язали надати оригінали національного посвідчення особи, сертифікат із податковим номером Kenya Revenue Authority, лист про перше призначення та чинний лист про призначення.

Перевірка в Міністерстві освіти

Згідно з меморандумом Державного департаменту базової освіти від 16 жовтня, працівники мають пройти верифікацію в будівлі Jogoo House у Найробі 19, 20 та 21 жовтня. Процедура стосується також службовців, які перебувають у лікарні, щорічній або лікарняній відпустці, відпустці у зв’язку з вагітністю, батьківській чи іншій дозволеній відпустці.

У документі зазначено, що виплату зарплати працівникам, які не пройдуть перевірку, буде зупинено. Меморандум посилається на нещодавній аудит зарплатного фонду, проведений Державним департаментом державної служби та розвитку людського капіталу в державних відомствах і округах.

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Доступ до системи втратили 84 працівники

Секретар кабінету міністрів Кенії з питань державної служби Джеффрі Руку заявив, що висновки розслідування Управління кримінальних розслідувань Кенії стосуються 84 працівників кадрових підрозділів, яких пов’язують з імовірною схемою. Це службовці Тюремної служби Кенії, Поліцейської служби Кенії та департаменту Міністерства охорони здоров’я, відповідального за медичні послуги, громадське здоров’я і професійні стандарти.

Їхній доступ до системи нарахування зарплат заблокували, а посадовців мають усунути від відповідних обов’язків на 30 робочих днів, поки триває слідство. Міністерство державної служби направило власних кадрових працівників, щоб забезпечити безперервну роботу установ.

За словами Руку, попередня перевірка виявила записи про службовців, яких нібито прийняли на роботу до народження або до досягнення 18 років. Слідчі також звернули увагу на випадки переказу кількох зарплат на один банківський рахунок, спільні рахунки працівників і виплати особам без дійсних банківських реквізитів. Слідство має встановити механізм імовірної схеми, її учасників та обсяг збитків державі.

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