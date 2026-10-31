Кенія прагне переобрати суддю Окову до Міжнародного суду ООН — Nation Kenya

Кенія прагне переобрати суддю Фібі Окову до Міжнародного суду ООН на повний дев’ятирічний термін. Голосування Генеральної Асамблеї ООН і Ради Безпеки відбудеться 3 листопада в Нью-Йорку, США, повідомляє Nation Kenya.

Окреме голосування двох органів ООН

Для обрання кандидат має здобути абсолютну більшість голосів і в Генеральній Асамблеї, і в Раді Безпеки ООН. Органи голосують окремо, але одночасно. Право вето в Раді Безпеки під час виборів суддів не застосовується, водночас кандидат може отримати необхідну підтримку в Генасамблеї, але не набрати її в Раді Безпеки.

Загалом на п’ять місць у складі суду, що налічує 15 суддів, претендують 10 кандидатів. Це місця, які нині займають судді від Кенії, Франції, Індії, Бразилії та Йорданії. Окрім Окови, серед африканських кандидатів є Чарльз Чернор Джаллох зі Сьєрра-Леоне. Видання зазначає, що розподіл голосів між африканськими претендентами може ускладнити здобуття необхідної більшості.

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Термін до 2036 року

Окова завершує термін сомалійського судді Абдулкаві Ахмеда Юсуфа, який подав у відставку. Вона здобула місце в суді у листопаді 2025 року, а її нинішні повноваження спливають у 2027 році. У разі перемоги кенійська суддя залишатиметься членом суду до 2036 року.

Головний секретар у справах закордонних справ Кенії Корір Сінгоеї заявив після завершення кампанії в Нью-Йорку, що кенійська сторона закликала членів ООН оцінювати склад суду та якості, необхідні суддям для тлумачення й застосування міжнародного права. У Найробі представляють кандидатуру Окови як складову політики підтримки багатосторонньої співпраці, міжнародного права та міжнародного порядку, заснованого на правилах.

Паралельно Кенія висуває суддю Нджокі Ндунгу на вибори до Міжнародного кримінального суду на термін 2027–2036 років. Голосування за кандидатів до МКС має відбутися у лютому в Нью-Йорку.

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