Кенія стала співголовою коаліції зі шкільного харчування — Nation Kenya

Кенія стала четвертою співголовою глобальної Коаліції шкільного харчування, приєднавшись до Бразилії, Фінляндії та Франції. Про це оголосили в Римі, Італія, під час відкриття третьої міністерської сесії коаліції у штаб-квартирі Всесвітньої продовольчої програми (WFP), повідомляє Nation Kenya.

Роль Кенії в коаліції

Секретар кабінету міністрів Кенії з питань освіти Джуліус Огамба заявив, що країна бере на себе нову роль із відчуттям відповідальності. За його словами, співголовування означає, що Кенія представлятиме африканський голос у коаліції та матиме більшу міжнародну видимість у сфері шкільного харчування. На думку посадовця, це може створити нові можливості для партнерств та інвестицій.

Коаліцію шкільного харчування запустили 2021 року, щоб розглядати шкільне харчування як стратегічну інвестицію в освіту та довгостроковий національний розвиток. До об’єднання входять 110 урядів світу.

Фінансування шкільних обідів

Як член коаліції Кенія зобов’язалася до 2030 року забезпечити універсальне охоплення школярів програмою харчування. За даними Міністерства освіти країни, нині програма охоплює 2,8 мільйона дітей.

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Водночас програмі бракує фінансування. Для забезпечення учнів харчуванням протягом навчального року необхідно 7,8 млрд кенійських шилінгів на рік. У 2025–2026 фінансовому році програма отримала 3 млрд шилінгів, тож дефіцит становив 4,8 млрд шилінгів. Такий самий обсяг коштів передбачили і в поточному фінансовому році.

Головний секретар з питань базової освіти Джон Олольтуа раніше повідомив парламентському комітету з освіти, що виділених грошей не вистачило для охоплення всіх учнів і всіх навчальних днів. Аудит 2023 року встановив, що відвідуваність шкіл помітно зростає в дні, коли дітям надають харчування, і знижується за його відсутності.

Огамба також повідомив, що Кенія працює з WFP над механізмом конвертації боргу в продовольство. За задумом, заощаджені на обслуговуванні боргу кошти планують спрямувати на довгострокові інвестиції у продовольчу безпеку та стійкість.

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