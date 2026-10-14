Кенія, Танзанія та Уганда розробляють спільну візову схему для футбольних уболівальників, які відвідуватимуть Кубок африканських націй 2027 року. Про це під час інспекції стадіону Arusha Pamoja AFCON в Аруші, Танзанія, повідомила голова Ради міністрів Східноафриканського співтовариства Ребекка Алітвела Кадага, пише Premium Times Nigeria.

Спеціальний порядок для вболівальників

Кадага, яка також є першою віцепрем’єр-міністеркою Уганди та міністеркою у справах Східноафриканського співтовариства, заявила, що три країни-господарки працюють над спеціальною візовою рамкою. Вона має спростити перетин кордонів уболівальниками під час турніру.

За її словами, запропонований механізм дасть змогу фанатам відвідувати матчі в різних країнах, а також туристичні локації. Кадага зазначила, що це може створити ділові можливості для готелів, туроператорів, перевізників та інших підприємств сфери послуг.

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Підготовка до турніру

Член Східноафриканської законодавчої асамблеї Абдулла Макаме зазначив, що ефект від схеми залежатиме від остаточних візових вимог та того, наскільки ефективно їх застосовуватимуть на прикордонних пунктах пропуску.

Під час інспекції делегації повідомили, що будівництво стадіону Arusha Pamoja AFCON, розрахованого приблизно на 32 500 глядачів, досягло 95% готовності. 36-й Кубок африканських націй Кенія, Танзанія та Уганда спільно проведуть з 19 червня до 17 липня 2027 року. Це буде перший випадок проведення турніру одразу у трьох країнах.

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