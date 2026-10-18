Кенійська KPC звинуватила Zakhem у приховуванні активів — Nation Kenya

Кенійська Kenya Pipeline Company (KPC) звернулася до суду з вимогою зобов’язати ліванську Zakhem International Construction Ltd внести 269 млн кенійських шилінгів на спільний процентний рахунок адвокатів сторін як забезпечення судових витрат. KPC стверджує, що її колишній підрядник виводив активи з-під стягнення кредиторів, які мають судові та арбітражні рішення щодо компанії. Про це повідомляє Nation Kenya.

За твердженням KPC, Zakhem передавала земельні ділянки, автомобілі та будівельну техніку компаніям Mokowe Traders Ltd і Bangal Marina Resorts Ltd за низькими цінами. Представник KPC Нельсон Ньядува заявив у судових документах, що ці компанії є номінальними компаніями юридичної фірми Ahmednasir Abdullahi Advocates LLP.

Позов на 10,9 млрд шилінгів

Zakhem у травні подала проти KPC п’ятий за сім років позов, вимагаючи 84,117 млн доларів США, або 10,9 млрд кенійських шилінгів, відшкодування збитків через ймовірні порушення контракту на будівництво 450-кілометрового нафтопроводу Момбаса—Найробі. Підрядник заявляє, що поніс витрати через додаткові роботи, зміни проєкту та матеріали, які не входили до первісного договору 2014 року.

Із загальної суми позову Zakhem вимагає 65,081 млн доларів за додаткові роботи та 19,036 млн доларів відсотків за, як стверджує компанія, прострочені платежі KPC. У січні 2023 року сторони вели переговори щодо врегулювання спорів, після яких KPC виплатила Zakhem 113 млн доларів за частиною претензій.

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Твердження про відчуження майна

KPC також заявила, що Zakhem, її директори та Ahmednasir Abdullahi Advocates LLP нібито використовували угоди про юридичні гонорари, щоб вивести з-під стягнення понад 3,4 млрд кенійських шилінгів, отриманих від трубопровідної компанії. Окремо KPC стверджує, що юридична фірма одержала понад 3,6 млрд шилінгів гонорарів, які, на думку позивача, не відповідають вимогам законодавства про винагороду адвокатів.

У судових матеріалах KPC також вказує, що директори Zakhem Абдалла Салім Закхем та Ібрагім Салім Закхем передали Mokowe Traders Ltd понад чотири акри землі у районі Спрінг-Веллі в Найробі за 100 млн шилінгів, хоча KPC оцінює цю нерухомість більш ніж у 1,6 млрд шилінгів. Ще одну ділянку площею 5,2 акра в Руараці, де розташована штаб-квартира Zakhem, за твердженням KPC, передали за 250 млн шилінгів за оцінки її ринкової вартості у 1,3 млрд шилінгів.

KPC також заявляє, що почесний консул Лівану в Кенії Абдалла Салім Закхем використовував дипломатичний статус і поліцейську охорону біля штаб-квартири компанії, аби перешкоджати стягненню активів. Суддя Френсіс Гіконьйо має заслухати аргументи сторін щодо вимоги про забезпечення витрат 19 листопада.

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