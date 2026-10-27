Кеннеді заперечив внесок арабів у науку й літературу — Al Jazeera

У США очільник Міністерства охорони здоров’я Роберт Ф. Кеннеді-молодший під час передвиборчого заходу в Гранд-Рапідсі, штат Мічиган, заявив, що араби нібито не роблять внеску в науку та літературу. Він також сказав, що араби не стають лауреатами Нобелівської премії, медалі Філдса та Вольфівської премії.

Кеннеді виступав на заході на підтримку кандидата-республіканця Майка Роджерса, який змагається за місце в Сенаті США з демократом арабського походження Абдулом Ель-Сайєдом. Як повідомляє Al Jazeera, критики назвали ці висловлювання расистськими, ісламофобними та фактично неправдивими.

Історичний внесок

Видання зазначає, що в період ісламського Золотого віку, приблизно між 750 і 1258 роками, арабська мова була мовою науки й освіти. Арабські та перські математики в Багдаді вивчали запозичене з давньоіндійської традиції поняття нуля, а арабські математики сприяли поширенню цифр від 0 до 9.

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Мухаммада ібн Мусу аль-Хорезмі часто називають батьком алгебри, оскільки він розглядав її як окрему математичну дисципліну та описав способи розв’язання лінійних і квадратних рівнянь. Ібн аль-Хайсам пояснив роль світла, що потрапляє в око, у процесі зору, а Абу аль-Касім аз-Захраві уклав 30-томну медичну енциклопедію та описав хірургічні інструменти. Ібн ан-Нафіс описав легеневий кровообіг за кілька століть до того, як це зрозуміли європейські дослідники.

Лауреати міжнародних відзнак

Серед сучасних прикладів Al Jazeera згадує єгипетського письменника Нагіба Махфуза, який здобув Нобелівську премію з літератури 1988 року. Єгипетський хімік Ахмед Зевайл отримав Вольфівську премію з хімії у 1993 році та Нобелівську премію з хімії у 1999 році за дослідження фемтохімії.

Медаль Філдса 1966 року отримав Майкл Атія, який народився в Лондоні в родині ліванця та шотландки й навчався в Єгипті. Омар Ягі, народжений у Йорданії в родині палестинських біженців, став лауреатом Вольфівської премії з хімії 2018 року, а 2025 року — Нобелівської премії з хімії за розроблення металоорганічних каркасів. Рада з американо-ісламських відносин закликала усунути Кеннеді з посади, заявивши, що його слова підживлюють антиарабську та антимусульманську ненависть.

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