Керівний комітет PTI не погодив подальші дії партії — Dawn

У Пакистані керівний комітет партії Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) протягом двох днів обговорював подальшу стратегію, однак не ухвалив жодного рішення. Загалом засідання тривало вісім годин, а рекомендації членів комітету не затвердили через відмову вищого керівництва проводити голосування, повідомляє Dawn.

Обговорення протестного маршу

За даними співрозмовника видання, учасники зустрічі обговорювали причини невдачі протестного маршу, який очолював Сохаїл Афріді, роль голови руху Tehreek-i-Tahafuz-Ayin-i-Pakistan (TTAP) Махмуда Хана Ачакзая та процедури ухвалення рішень у PTI.

Один із партійних лідерів заявив, що в Чарсадді до маршу долучилося багато прихильників, однак у Мардані їхня кількість зменшилася, а в Свабі не було підготовчих заходів. Частина учасників покладала відповідальність за провал маршу на Афріді, інші порушували питання про роботу керівного та політичного комітетів, зокрема про те, чому засідання керівного комітету скликали через сім днів.

Пропозиції щодо партійної структури

Деякі учасники заявили, що партія діє не відповідно до свого статуту, а ключові рішення ухвалює неформальний комітет із п’яти осіб. Вони запропонували розпустити політичний комітет і перейти від індивідуального до колективного ухвалення рішень.

Учасники також пропонували створити комісію для встановлення обставин, однак Баррістер Гохар виступив проти цього. Азам Сваті запропонував провести нові внутрішньопартійні вибори та скасувати судове призупинення цього процесу. Лунали також пропозиції переглянути склад переговорного комітету та залучити до нього політиків, зокрема сенаторів PTI.

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За словами співрозмовника Dawn, члени комітету висловлювали занепокоєння через відкриття TTAP районних офісів і запитували, чи балотуватиметься PTI на наступних виборах під прапором цього руху. Гохар заперечив, що такий варіант розглядається.

Після засідання Баррістер Гохар Алі Хан заявив, що Махмуд Хан Ачакзай залишиться беззаперечним лідером опозиції, оскільки його призначив Імран Хан. За його словами, Ачакзай та Аллама Раджа Насір Аббас і надалі вестимуть переговори від імені PTI.

Можливе третє засідання

Під час зустрічі також обговорювали призначення координатора для організації зустрічей з Імраном Ханом у в’язниці Адіала. Центральний секретар PTI з питань інформації Шейх Ваккас Акрам заявив, що дискусія може допомогти партії у виробленні колективних рішень і формуванні політики. Він не виключив проведення третього засідання для визначення подальших кроків.

У заяві після зустрічі PTI висловила занепокоєння діями проти партії та пообіцяла оскаржувати їх у всіх інстанціях. Також партія закликала захистити родовища та корисні копалини провінції.

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