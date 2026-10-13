Керівник уряду Того Гнассінгбе зустрівся з Сі Цзіньпіном у Пекіні — The Rio Times

Голова уряду Того Фор Гнассінгбе 13 жовтня 2026 року зустрівся в Пекіні, Китай, з головою КНР Сі Цзіньпіном під час офіційного візиту до країни. Про зустріч повідомляє The Rio Times з посиланням на державний портал Того République Togolaise та китайське агентство Xinhua.

Візит Гнассінгбе триває з 9 до 16 жовтня на запрошення прем’єра Держради КНР Лі Цяна. Китайське МЗС також анонсувало його переговори з Лі Цяном і зустріч із головою Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників Чжао Лецзі. Це сьомий офіційний візит Гнассінгбе до Китаю.

Співпраця в агросекторі

На початку поїздки Гнассінгбе відвідав демонстраційний парк розумного сільського господарства в Янліні, у провінції Шеньсі. Там застосовують штучний інтелект, робототехніку та цифрові технології для підвищення врожайності й ефективності агровиробництва.

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Регіон Кара на півночі Того та провінція Шеньсі підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ охоплює децентралізовану співпрацю в аграрній сфері, енергетиці, охороні довкілля й управлінні природними ресурсами. Проєкти, фінансування та механізми реалізації домовленостей ще не визначили.

Порти та інвестиції

11 жовтня Гнассінгбе побував у портовому місті Сямень у провінції Фуцзянь, де відвідав музей спеціальної економічної зони та океанографічний інститут. Тоголезький офіційний портал порівняв модель розвитку Сяменя з планами Ломе розвивати глибоководний порт і промислову платформу Адетікопе.

Торговельний оборот Того і Китаю 2025 року сягнув 5,4 млрд доларів США, що приблизно на 55% більше, ніж роком раніше. Тоголезька сторона заявляла, що прагне надати нового імпульсу двостороннім зв’язкам, які у вересні 2024 року підвищили до рівня всеосяжного стратегічного партнерства. Перші повідомлення з Ломе та Пекіна не містили подробиць переговорів Гнассінгбе із Сі Цзіньпіном.

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