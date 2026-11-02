У Німеччині керівники районних осередків Християнсько-демократичного союзу Німеччини (ХДС) напередодні дводенної конференції в Берліні різко розкритикували голову партії та федерального канцлера Фрідріха Мерца. Вони вказують на слабку, на їхню думку, роботу уряду, низькі показники ХДС в опитуваннях і виборчі поразки партії, повідомляє Der Spiegel.

Заклики до змін у керівництві

Голова осередку ХДС у Франкфурті-на-Одері Дезіре Шраде заявила, що хоче почути від Мерца його бачення майбутнього партії та дізнатися, як ХДС може знову зацікавити людей. Вона також припустила можливість розділити посади канцлера і голови ХДС, якщо Мерц не має достатньо сил для партійної роботи.

За словами Шраде, у Бранденбурзі частина членів залишає ХДС через невдоволення роботою партії в уряді. Голова районного об’єднання ХДС Потсдам-Міттельмарк Крістіан Гроссе також пов’язав вихід членів із федеральною політикою. Він сказав, що якщо політика не дає результату, це відкриває шлях популістам.

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Невдоволення перед конференцією

Голова районного об’єднання ХДС «Ваймарер-Ланд» у Тюрингії Ганнес Ребель заявив, що майже не довіряє берлінському керівництву партії. Він поставив під сумнів, чи має нинішня верхівка ХДС достатній авторитет після останніх земельних виборів, на яких партія зазнала значних втрат, а в Мекленбурзі-Передній Померанії не пройшла до земельного парламенту.

Конференція понад 300 керівників районних осередків ХДС відбудеться в Будинку Конрада Аденауера та Бундестазі в Берліні. Заплановано обмін думками з Мерцом і генеральною секретаркою ХДС Францискою Гопперманн. Водночас частина учасників побоюється, що через велику кількість організаційних питань у програмі часу на розмову з головою партії буде замало.

Державна міністерка та очільниця осередку ХДС у Кельні Серап Гюлер закликала активніше залучати партійну базу до ухвалення рішень. На її думку, районні керівники безпосередньо знають, які теми турбують людей на місцях і де партії потрібно поліпшити свою роботу.

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