Керівників п’яти банків Південної Кореї викликали на парламентський аудит — Korea Herald

У Південній Кореї керівників п’яти найбільших комерційних банків викликали як свідків на парламентський аудит діяльності Служби фінансового нагляду. У понеділок вони мають відповісти на запитання щодо серії кібератак, які призвели до витоку персональних даних клієнтів і працівників. Про це повідомляє Korea Herald.

Комітет Національних зборів з національної політики 8 жовтня схвалив виклик керівника KB Kookmin Bank Лі Хван Джу, керівника Shinhan Bank Чон Сан Хьока, керівника Hana Bank Лі Хо Сона, керівника Woori Bank Чон Чін Вана та керівника NH NongHyup Bank Кан Те Йона.

Масштаби витоків

Найбільший оприлюднений витік стався у Shinhan Bank: він торкнувся приблизно 25 тисяч клієнтів. У KB Kookmin Bank витік даних зачепив 119 людей, зокрема 99 клієнтів і 20 працівників. У Hana Bank постраждали 89 клієнтів.

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Woori Bank та NH NongHyup Bank також зазнали подібних атак, однак у цих випадках витоків даних не було. Це перший випадок із 2022 року, коли на парламентський аудит викликали керівників усіх п’яти провідних банків країни. Тоді предметом розгляду були розкрадання коштів і проблеми внутрішнього контролю.

Витрати на інформаційну безпеку

Окремою темою слухань можуть стати витрати Shinhan Bank на інформаційну безпеку. За даними Служби фінансового нагляду, які оприлюднив депутат опозиційної Партії народної влади Пак Де Чхоль, цього року банк передбачив на ці потреби 40,59 млрд вон, або 30,5 млн доларів. Це на 10,4% менше, ніж роком раніше.

Shinhan Bank був єдиним серед п’яти найбільших банків, чий бюджет на інформаційну безпеку був меншим за 50 млрд вон. Служба фінансового нагляду розслідує обставини інцидентів і системи внутрішнього контролю банків. Її висновки потенційно можуть вплинути на перепризначення керівників, терміни повноважень яких спливають 31 грудня.

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