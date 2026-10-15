Керуючі активами в Японії скорочують ставки на падіння держоблігацій — The Japan Times

Керуючі активами в Японії почали скорочувати ставки на падіння японських державних облігацій, оскільки зростання їхньої дохідності зробило ці папери привабливішими для інвесторів. Про це повідомляє The Japan Times, яка опублікувала матеріал Bloomberg.

Облігації стали конкурентними з акціями

Портфельна керуюча JPMorgan Asset Management Сільвія Шен у вересні закрила короткі позиції за 10-річними японськими держоблігаціями та перейшла до нейтральної позиції. За її словами, поточний рівень дохідності зробив довгострокові японські облігації привабливішими.

Дохідність 10-річних японських держоблігацій перевищує дивідендну дохідність індексу Topix, яка становить 2,3%. Розрив між цими показниками став найбільшим від початку ведення таких даних у 2005 році. Кійосі Ішіґане з Mitsubishi UFJ Asset Management зазначив, що інвестори можуть отримувати близько 3% доходу, тримаючи кошти в облігаціях.

Ішіґане, який керує активами приблизно на 30 млрд єн, скорочував недостатню вагу японських держоблігацій у своєму портфелі, коли довгострокова дохідність перевищила 2,5%. На його думку, вищі рівні дохідності можуть не відповідати фундаментальним показникам японської економіки з цільовою інфляцією Банку Японії на рівні 2% та реальним зростанням нижче 1%.

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Фіскальна політика та попит на папери

Раніше політика прем’єр-міністерки Санае Такаїчі, орієнтована на бюджетне стимулювання та державну підтримку стратегічних галузей, сприяла зростанню акцій до рекордних рівнів. Водночас побоювання щодо збільшення запозичень спричинили продаж облігацій: дохідність 10-річних паперів за перший рік її перебування на посаді майже подвоїлася — приблизно до 3%.

За даними Bloomberg Intelligence, стратегія з довгою позицією в Topix і короткою позицією в японських держоблігаціях принесла понад 30% за останній рік та випередила сам індекс Topix. Відкритий інтерес до ф’ючерсів на японські держоблігації знизився приблизно до 186 тис. контрактів із піку близько 211 тис. у вересні, що, за оцінкою Bloomberg, свідчить про відступ інвесторів від коротких позицій.

На ринкові оцінки також впливають заклики Вашингтона до Токіо стримувати державні витрати та відмовлятися від надм’якої монетарної політики. Міністерка фінансів Японії Сацукі Катаяма у липні висунула ідею збільшити вкладення Державного пенсійного інвестиційного фонду в національні активи. Паралельно обговорюється включення японських держоблігацій до податково пільгової програми NISA, що може підтримати попит із боку роздрібних інвесторів.

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