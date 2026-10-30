Кеті Перрі відсвяткувала 42-річчя з Джастіном Трюдо під час активної пригоди

Американська співачка Кеті Перрі відзначила 42-й день народження в компанії свого бойфренда — колишнього прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Замість традиційної святкової вечірки закохані обрали активний відпочинок: вирушили до каньйону, піднялися на скелю та покаталися на каяках.

До публікації артистка додала роздуми про дорослішання та новий етап життя.

На честь 42-річчя співачка разом із Джастіном Трюдо влаштувала невелику пригоду на природі. Пара побувала в каньйоні, де разом піднялася на скелю, а також покаталася на каяках.

Кеті Перрі опублікувала кадри спільного відпочинку та зізналася, що тепер по-новому сприймає свій вік.

«Цього тижня я дісталася 42-го рівня! Спочатку якось байдуже ставилася до цього проміжного віку — 42 роки. А потім мені пояснили, що 42 — це, взагалі-то, відповідь на все. Хоча я досі не розумію, що це означає, мені цілком підходить бути 42-річною, аби тільки зустрічати цей вік разом із тобою. Повертаюся до життя», — написала співачка.

У своєму дописі артистка звернулася до коханого, підкресливши, що їй подобається зустрічати новий рік життя поруч із ним.

Для святкування дня народження пара обрала спільну подорож і час удвох, а не гучний захід. Опубліковані світлини Кеті Перрі показали, як закохані проводять час на природі та насолоджуються активним відпочинком.

Світлинами з подорожі Кеті Перрі поділилась на своїй сторінці в Instagram.

До цього колишній прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оригінально підтримав свого 18-річного сина Ксав’є, який будує музичну кар’єру під псевдонімом Xav. Політик станцював під новий трек сина «Downtown», продемонструвавши, що готовий підтримувати його творчі починання.

Нагадаємо, у соціальних мережах активно поширюється відео американської співачки Кеті Перрі, на якому користувачі помітили колишнього прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Раніше Кеті Перрі та Джастін Трюдо вперше з'явилися разом на червоній доріжці.

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