Кеті Захарія знову претендує на посаду прессекретарки Білого дому — New York Post

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Колишня прессекретарка Білого дому Кеті Захарія знову намагається повернутися на цю посаду, повідомляє New York Post. Під час попередньої каденції вона протрималася на посаді лише п’ять днів, після чого її звільнили.

Про це пише газета New York Post (NYP) із посиланням на анонімні джерела з оточення президента США Дональда Трампа.

Стверджується, що Захарія намагається «зачарувати» американського лідера та нового голову його адміністрації Стівена Міллера, щоб отримати другий шанс.

За словами джерела, Захарія висловила бажання допомогти вести трансляцію виборів на каналі Right Side Broadcasting Network (RSBN) у вівторок, 3 листопада, сподіваючись, що Трамп помітить її роботу й дійде висновку, що вона підходить для своєї колишньої посади.

«Вона сказала це вголос. Це абсурд. Справді ніяково», — наводить видання слова свого співрозмовника.

Людина, яка розмовляла із Захарією днями, уточнила, що згодом вона заявила, що вона пожартувала про те, ніби її поява на RSBN сприятиме поверненню на посаду прес-секретаря.

Утім, як пише NYP, інші джерела зазначають, що Кеті Захарія знову з’являється в програмах, які дивився б Трамп.

Крім того, минулими вихідними її бачили на курорті Трампа Мар-а-Лаго. Газета зазначає, що президент США готувався до нових кадрових рішень після заміни керівника апарату Білого дому — кроку, що став першою значною перестановкою після поразки республіканців на виборах. Оскільки посада прессекретаря залишалася вакантною, Захарію помітили на терасі клубу в Палм-Біч, де вона намагалася привернути увагу Трампа.

Утім, за словами співрозмовника видання, «у неї немає жодного шансу» на повернення і «Трамп вважає її посміховиськом».

Водночас джерело, близьке до Захарії, повідомило, що вона не зацікавлена в поверненні на посаду прессекретарки Білого дому і «зосереджена на захисті свободи слова та підтримці пріоритетів президента в інший спосіб».

9 жовтня президент Дональд Трамп оголосив про призначення Захарії прессекретаркою Білого дому замість Керолайн Левітт, яка залишила цю посаду в серпні. Усього через п’ять днів її звільнили.

Кеті Захарія провела свій перший і єдиний прес-брифінг у Білому домі 13 жовтня. Він тривав 14 хвилин і завершився достроково, а вона відповіла лише на три запитання.

Раніше Захарія стверджувала, що до приходу в політику працювала у сфері юриспруденції, а сам президент Трамп представляв її як адвоката.

Однак, як повідомляла медіакорпорація BBC, згідно із законодавством США, самого лише диплома про закінчення юридичного факультету недостатньо для роботи адвокатом: випускники повинні скласти відповідний іспит і отримати дозвіл на практику в конкретному штаті.

Під час прес-брифінгу 13 жовтня журналіст запитав Захарію, у якому штаті вона склала іспит для отримання ліцензії адвоката. У присутності президента Трампа вона відповіла: «Коли я переїхала до Китаю». Пізніше в письмовому коментарі для преси Захарія заявила, що «працювала у сфері міжнародного транзакційного права» і «мала всі необхідні кваліфікації».

15 жовтня в інтерв'ю телеканалу Fox News Закарія підтвердила, що не склала необхідний іспит. Під час розмови в програмі Hannity ведучий прямо запитав її, чи справді вона провалила іспит на отримання ліцензії. Закарія відповіла ствердно. На уточнювальне запитання про те, чи намагалася вона перескласти його, прессекретарка сказала: «Ні, не намагалася».

Джерело: New York Post

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