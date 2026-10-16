У США, у Вашингтоні, Кеті Захарію, за повідомленнями медіа, звільнили з посади прессекретарки Білого дому через п’ять днів після того, як вона обійняла цю посаду. Про це повідомляє The Guardian.

Повідомлення медіа

За даними видання, про звільнення Захарії написала The New York Times. Fox News зі свого боку повідомив, що вона «переходить» з посади. The Guardian звернувся до Білого дому по коментар, однак на час публікації відповіді адміністрації у матеріалі не було.

Захарії запропонували посаду прессекретарки Білого дому 9 жовтня. До цього вона більшу частину кар’єри працювала консервативною політичною коментаторкою та на посадах у сфері комунікацій.

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Перші дні на посаді

Перший брифінг на посаді Захарія провела у вівторок. The Guardian зазначає, що цей виступ зазнав широкої критики. Також її юридична кваліфікація привернула увагу після того, як вона визнала, що не склала адвокатський кваліфікаційний іспит.

У четвер Захарія розповідала The Guardian про стрімкий перехід до нової ролі в Білому домі.

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