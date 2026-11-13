Хаджі заявив, що команда Румунії важливіша за окремих футболістів — Interia Sport

Головний тренер збірної Румунії Георге Хаджі прокоментував відмову Ніколає Станчу та Йонуца Раду прибути на листопадовий збір команди. Як повідомляє Interia Sport, наставник наголосив, що Румунія, національна команда та футбольна федерація для нього важливіші за окремих гравців.

Позиція тренера

Хаджі заявив, що команді залишається лише пристосуватися до рішення футболістів. Він додав, що не має наміру оплакувати відсутність будь-якого гравця.

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Тренер також нагадав принцип, який, за його словами, засвоїв під час виступів за мадридський «Реал»: жоден футболіст не є важливішим за команду. За словами Хаджі, збірну слід будувати навколо гравців, готових виступати за неї з повною віддачею.

Матч із Польщею

У суботу о 20:45 збірна Румунії зіграє з Польщею в п’ятому турі дивізіону B Ліги націй. Румунська команда після чотирьох матчів не набрала жодного очка. Для польської збірної це буде перша з двох заключних ігор листопадового збору: після матчу з Румунією вона має зустрітися зі Швецією.

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