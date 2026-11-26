Хакери Black8Mirror оприлюднили ймовірне листування колишнього керівника Центру інформаційної безпеки ФСБ Андрія Герасимова із заступником начальника контрольного управління адміністрації президента РФ Ігорем Тямушкіним. У розмові, датованій 15 липня минулого року, співрозмовники обговорювали можливість створення в Росії автономного аналога СМЕРШ, а також посилення контролю над інтернетом.

Згідно з опублікованими скриншотами, Герасимов переслав Тямушкіну повідомлення про нібито зростання кількості затримань росіян за підозрами у шпигунстві, диверсіях і співпраці з українськими спецслужбами. У тексті стверджувалося, що серед фігурантів таких справ є не лише противники російської влади, а й правоохоронці, державні службовці та технічні спеціалісти.

Автор повідомлення також описував нібито схеми вербування росіян через фальшиві звинувачення у переказі коштів або контактах з «екстремістськими» структурами. За його словами, після цього людей схиляли до збору інформації, підпалів і передавання координат.

Тямушкин відповів на пересланий текст подякою. Однак уже за кілька хвилин Герасимов написав, що створення СМЕРШ є хорошою ідеєю, але першочерговим завданням має стати тотальний контроль інтернету та пошук потенційних загроз у мережі. На його думку, якщо це вдасться реалізувати, окрема структура на зразок СМЕРШ не знадобиться, оскільки ФСБ зможе впоратися власними силами. У відповідь Тямушкин надіслав три емодзі.

За інформацією видання «Проєкт», 67-річний Ігор Тямушкин має звання генерал-лейтенанта ФСБ. До початку 2019 року він керував управлінням «Т», відповідальним за транспортну безпеку, а нині працює заступником начальника контрольного управління адміністрації президента РФ. Він походить із родини силовиків: його батько, ймовірно, служив у КДБ і займався питаннями контррозвідки.

72-річний Андрій Герасимов до 2017 року очолював Центр інформаційної безпеки ФСБ, який спеціалізується на контррозвідці в IT-сфері. Його відставці передувало звинувачення у державній зраді Сергія Михайлова — керівника одного з підрозділів центру. За даними The Bell, Михайлова підозрювали в передаванні американським спецслужбам інформації про хакерів, які зламали сервери Демократичної партії США перед президентськими виборами 2016 року. Син Герасимова нині обіймає посаду заступника голови МНС Росії.

СМЕРШ — назва органів військової контррозвідки, створених за ініціативою Йосипа Сталіна у квітні 1943 року. Вони діяли до 1946-го. У Росії згадки про цю структуру знову почали з’являтися після початку повномасштабної війни проти України.

Зокрема, у грудні 2022 року в Z-каналах опублікували фотографії жителів Луганської області, яких, за твердженнями авторів дописів, стратили за співпрацю із ЗСУ. На знімках були таблички з написом «СМЕРШ». У січні 2024 року поширили відео з вибаченнями жителя Бєлгорода за зйомку роботи російської ППО в присутності людей у військовій формі з відповідними написами. Тоді ж депутат Держдуми Андрій Гурульов заявляв про створення аналога СМЕРШ на окупованих територіях.

Про це повідомляють російські пропагандистсьські ЗМІ.

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