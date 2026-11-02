Хакери підняли температуру в холодильниках шведських магазинів до 50 градусів — RMF24

У південній Швеції вночі проти понеділка зазнали кібератаки системи холодильників і морозильних камер мережі магазинів ICA. Як повідомляє RMF24, у великому супермаркеті ICA Kvantum у Шебу поблизу Мальме хтось отримав доступ до систем та встановив температуру на рівні 50 градусів Цельсія. Магазин тимчасово закрили.

Збитки назвали значними

У повідомленні магазину зазначили, що триває ліквідація наслідків інциденту, а попередньо завдані збитки оцінили як значні. Подібні випадки одночасно сталися в ICA Kvantum у Томеліллі, а також у менших магазинах ICA Nära в Сімрісгамні та ICA Böda на острові Еланд.

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Атака також зачепила COOP

За даними видання Aftonbladet, кібератака торкнулася також шести продуктових магазинів іншої великої мережі — COOP. Частина торговельних закладів після відновлення роботи планує продавати за зниженими цінами розморожені продукти, які залишаються придатними до споживання.

У середині жовтня подібної атаки на холодильні системи зазнали торговельні мережі у Франції. Температуру там підвищили до понад 50 градусів Цельсія; постраждали Intermarché, Cooperative U та Leclerc.

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