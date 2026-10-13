Харедійські партії можуть не рекомендувати Нетаньягу чи Айзенкота — Jerusalem Post

В Ізраїлі ультраортодоксальні партії Шас і Об'єднаний юдаїзм Тори можуть утриматися від рекомендації президенту Іцхаку Герцогу прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу або Гаді Айзенкота як кандидата на формування наступного уряду після виборів. Про це з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією в харедійських партіях, повідомляє Jerusalem Post.

За оцінками цих джерел, обидві партії наразі не схильні рекомендувати президенту будь-якого кандидата. Водночас від них не очікують активних кроків для заміни Нетаньягу або підтримки опозиційного блоку в його намірі усунути спікера Кнесету Аміра Охану.

Закон про призов як перешкода

Шас і Об'єднаний юдаїзм Тори, за даними джерел, воліли б щонайменше на початку залишитися в опозиції, доки не буде врегульовано суперечку щодо закону про призов харедім до війська. Навіть у разі ухвалення такого закону Кнесетом партії можуть відкладати вступ до коаліції через побоювання, що Високий суд справедливості скасує закон.

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Йдеться про оцінки джерел, а не про рішення рабинського керівництва партій. Джерела також зазначили, що зобов'язання майбутнього уряду просувати домовленість щодо призову саме собою не гарантуватиме приєднання харедійських партій до коаліції.

Опозиція розглядає зміну спікера

Партії опозиційного блоку готуються до сценарію, за якого вибори не визначать очевидного переможця. Вони розглядають можливість замінити Охану після складання присяги новим скликанням Кнесету. Це могло б дати блоку більше впливу на парламентський порядок денний і просування законодавчих ініціатив, зокрема щодо державної комісії з розслідування атак 7 жовтня та обмеження перебування прем'єр-міністрів двома каденціями.

Джерела в харедійських партіях вважають, що більшість для зміни спікера потенційно може забезпечити й підтримку для формування уряду. Серед варіантів розглядають уряд меншості із зовнішньою підтримкою партії «Раам» або її можливу участь у коаліції. Водночас Шас і Об'єднаний юдаїзм Тори, за цими оцінками, навряд чи активно допомагатимуть опозиції замінити спікера та можуть дочекатися результатів виборів 27 жовтня.

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