У німецькій землі Саксонія-Ангальт Християнсько-демократичний союз планує, щоб його депутати залишили залу парламенту під час перших двох таємних турів грудневого голосування за нового прем’єр-міністра. Так партія хоче унеможливити голосування своїх представників за кандидата ультраправої «Альтернативи для Німеччини» Ульріха Зігмунда, повідомляє Politico Europe.

Рішення оголосив лідер земельного ХДС Свен Шульце після тиску з боку представників партії в Берліні. Незрозуміло, як ХДС діятиме, якщо голосування дійде до третього туру: тоді кандидатові AfD буде достатньо більшості поданих голосів.

Побоювання щодо таємного голосування

Побоювання керівництва ХДС пов’язані зі звинуваченнями, що частина депутатів партії в Саксонії-Ангальт раніше цього місяця могла підтримати кандидата AfD на посаду голови земельного парламенту під час таємного голосування. Це викликало обурення серед національних лідерів консерваторів.

Голова оборонного комітету Бундестагу, депутат ХДС Томас Рьовекамп назвав поведінку парламентської фракції партії в Саксонії-Ангальт неприйнятною. За його словами, AfD намагається розколоти ХДС, провокуючи дискусії про ставлення до ультраправої партії.

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AfD розраховує на підтримку

Лідери AfD відкрито заявляли, що прагнуть отримати підтримку депутатів-консерваторів. Співголова AfD Тіно Хрупалла після оголошення плану ХДС назвав його капітуляцією та заявив, що консерватори бояться голосування.

Депутат земельного парламенту від ХДС Кріс Шуленбург, зі свого боку, сказав, що партія проводить чітку межу з AfD, але не виключає її депутатів із парламентської роботи, оскільки партія не заборонена, а її представників демократично обрали.

Для канцлера Німеччини Фрідріха Мерца можливе приховане сприяння кандидатурі AfD з боку членів ХДС може стати серйозною політичною кризою. Мерц заявив, що його партія ніде в Німеччині не обиратиме екстремістів на державні посади або до урядів.

За даними Politico Europe, Зігмунд також може здобути посаду за підтримки «Альянсу Сари Вагенкнехт» — невеликої лівопопулістської партії, яка заявляла про готовність до співпраці з AfD.

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