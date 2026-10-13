Хезболла оголосила допомогу до $14 тисяч сім’ям із пошкодженим житлом — Cyprus Mail

У Лівані угруповання «Хезболла» надаватиме до 14 тисяч доларів фінансової допомоги сім’ям, чиє основне житло було зруйноване, серйозно пошкоджене або визнане непридатним для проживання під час цьогорічної війни з Ізраїлем. Про програму повідомив голова Виконавчої ради угруповання Алі Дамуш, повідомляє Cyprus Mail.

Умови виплат

Сім’ї в Бейруті та його південних передмістях зможуть отримати 14 тисяч доларів: 8 тисяч доларів на меблі та 6 тисяч — на оренду житла. Для сімей в інших районах Лівану передбачено 12 тисяч доларів, з яких 8 тисяч призначені на меблі, а 4 тисячі — на оренду.

Допомога також поширюватиметься на людей, переміщених із районів, окупованих Ізраїлем, або прилеглих територій. Право на виплати матимуть лише сім’ї, які постійно проживали у постраждалому помешканні та не мають другого житла. Літні будинки й покинуті об’єкти не підпадатимуть під програму.

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Оцінка збитків і фінансування

Кошти виплачуватимуть чотирма частинами протягом року. Перший платіж становитиме 3,5 тисячі доларів для мешканців Бейрута та південних передмість і 3 тисячі доларів для інших районів країни. Вид допомоги та право на неї визначатимуть за критеріями, що враховують ступінь пошкодження кожного об’єкта.

Минулого тижня Reuters із посиланням на двох людей, обізнаних із переказом коштів, повідомило, що «Хезболла» отримала від Ірану 200 мільйонів доларів для допомоги переміщеним ліванським сім’ям. США заперечили, що Тегеран може надати таку фінансову підтримку, заявивши, що цих коштів немає. Іран не коментував цю інформацію, а Дамуш відмовився назвати загальну суму, яку угруповання виділить на житлову підтримку.

За даними міністерства охорони здоров’я Лівану, ізраїльські атаки забрали життя понад 4 300 людей. Відомство не розділяє загиблих на цивільних і комбатантів.

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