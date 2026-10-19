Хезболла оголосила про виплати до $14 тисяч за зруйноване житло в Лівані — Al Jazeera

У Лівані угруповання «Хезболла» 13 жовтня оголосило про фінансову допомогу сім’ям, чиє житло було зруйноване або зазнало настільки значних пошкоджень, що стало непридатним для проживання, під час останньої війни з Ізраїлем. Як повідомляє Al Jazeera, аналітики вважають, що ця ініціатива посилює тиск на ліванський уряд, який прагне обмежити вплив угруповання.

Розмір виплат

Угруповання заявило, що провело оцінку завданих війною збитків у південних передмістях Бейрута та на півдні Лівану. Сім’ям, чиї будинки були зруйновані в Бейруті та його передмістях, пообіцяли по 14 тисяч доларів. Для мешканців інших регіонів країни передбачили по 12 тисяч доларів. Також «Хезболла» повідомила про фінансування придбання меблів.

За заявою угруповання, підтримку зможуть отримати всі постраждалі незалежно від політичних поглядів. Власників іншого будинку закликали відмовитися від житлової виплати, однак вони, за словами «Хезболли», все одно матимуть право на компенсацію для меблів.

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Повідомлення про кошти з Ірану

Перед цим Reuters повідомило, що Іран нібито передав «Хезболлі» 200 мільйонів доларів для підтримки шиїтського населення Лівану після трьох років війни з Ізраїлем. Представник Державного департаменту США заперечив, що Іран, який зазнає значного економічного тиску, міг переказати ці кошти своєму союзнику в Лівані.

Опитані Al Jazeera аналітики зазначили, що «Хезболла» має й інші схеми фінансування, зокрема підтримку діаспори, а також може отримувати кошти через внутрішні фінансові установи або криптовалюти. Ліванський політичний аналітик Марсель Балукіджі сказав, що угруповання має доступ до коштів від держави, заможних осіб, різних структур, компаній і лікарень.

Тиск на уряд Лівану

Аналітики вважають, що виплати можуть допомогти «Хезболлі» зберегти підтримку серед її прихильників, хоча компенсації не обов’язково покриють усі витрати постраждалих. На їхню думку, така підтримка може ускладнити позицію влади Лівану, яка перебуває під тиском США та Ізраїлю щодо протидії впливу угруповання. Минулого тижня державний секретар США Марко Рубіо зателефонував президентові Лівану Жозефу Ауну та порушив питання вибухівки, вилученої ліванськими силами й пов’язаної з «Хезболлою».

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