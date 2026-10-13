Хезболла, за даними ЗМІ, модернізує FPV-дрони в Лівані — Jerusalem Post

«Хезболла», за даними джерел ліванського незалежного видання Al-Modon, використовує період припинення вогню для відновлення військових спроможностей на півдні Лівану та підготовки до можливої ескалації з Ізраїлем. Про це з посиланням на Al-Modon повідомляє Jerusalem Post.

Співрозмовники Al-Modon стверджують, що угруповання відновлює потенціал як на південь, так і на північ від річки Літані. За їхніми словами, «Хезболла» серйозно сприймає ізраїльські погрози та дипломатичні сигнали про можливе продовження військової ескалації.

Модернізація FPV-дронів

Джерела пов’язали переозброєння угруповання з перехопленням вантажівки, яка перевозила вибухові речовини з долини Бекаа до Бейрута. Як писало видання, Збройні сили Лівану зупинили автомобіль на блокпості в долині Бекаа та вилучили сотні кілограмів вибухівки, зокрема тротил і C4.

Двоє підозрюваних, за даними Jerusalem Post, заявили, що отримали вибухові речовини від командира «Хезболли» в Баальбеку та мали доправити їх до Бейрута. Джерела Al-Modon стверджують, що такі матеріали використовують для вдосконалення FPV-дронів.

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За їхніми даними, корисне навантаження цих безпілотників збільшили з 2,5 до 4–6 кілограмів вибухівки. Також, як стверджується, довжину кабелю для FPV-дронів наростили з 20 до понад 30 кілометрів, що потенційно дає змогу завдавати ударів із більшої відстані.

Заходи безпеки та позиція Ізраїлю

Al-Modon також повідомило про посилення присутності «Хезболли» в селах і містах біля так званої Жовтої лінії, зокрема в окремих районах на південь від Літані поблизу Набатії. За даними видання, угруповання вживає заходів безпеки через можливі ізраїльські спроби ліквідації його керівників і посадовців: у південних передмістях Бейрута, включно з Дахією, було звільнено низку квартир і офісів.

Водночас, за інформацією Al-Modon, Ізраїль вважає, що влада Лівану не виконала зобов’язань у межах домовленостей щодо роззброєння «Хезболли». Видання стверджує, що Ізраїль передавав Лівану повідомлення про проведення масштабної операції проти угруповання, зокрема з розширенням операцій на нові райони. Також Ізраїль, за цими даними, може вдатися до повітряної, сухопутної та морської блокади Лівану.

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