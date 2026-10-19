Хезболла зажадала повернути вантажівку з 780 кг вибухівки в Лівані — Asharq Al-Awsat

У Лівані армія розгорнула значні сили в Бейруті та біля входів до його південних передмість на тлі суперечки влади з Хезболлою через вилучену вантажівку з приблизно 780 кілограмами вибухівки. Угруповання визнало, що вантажівка й вантаж належали йому, та вимагало повернути їх, а також звільнити затриманих у справі. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

За даними видання, президент Лівану Жозеф Аун мав провести в понеділок у президентському палаці нараду з керівниками силових структур, щоб обговорити останні події, зокрема ситуацію з вибухівкою. Джерела в уряді заявили, що силові відомства продовжать виконувати урядові рішення, попри заперечення Хезболли, і не відмовляться від нещодавніх заходів у сферах безпеки та правосуддя.

Позиція уряду

Прем'єр-міністр Наваф Салам заявив, що тривала стабільність у країні залежить від поширення державного контролю на всю територію Лівану силами державних структур. За його словами, рішення щодо війни й миру мають залишатися виключно за державою та її конституційними інституціями.

Салам також обговорив із міністром юстиції Аделем Нассаром і генеральним прокурором Рамі аль-Хаджем розслідування щодо вибухівки, вилученої на КПП Дахр-аль-Байдар. Йшлося також про подальші дії для затримання людей, причетних до зберігання або перевезення незаконної зброї.

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Міністр закордонних справ Юссеф Раджі на зустрічі глав МЗС Організації ісламського співробітництва в Іраку нагадав про рішення серпня 2025 року щодо державної монополії на зброю. Він заявив, що суверенітет і стабільність неможливі за наявності збройних сил, які діють поза державними інституціями.

Напруження в Бейруті

Ліванська армія вже кілька днів розгортає значні сили в Бейруті, зокрема поблизу південних передмість та їхніх входів, через побоювання нових демонстрацій прихильників Хезболли. Прем'єр-міністр відзначив командувача армії Родольфа Хайкаля та очільника Сил внутрішньої безпеки Раеда Абдаллу за посилення безпеки після нічних зібрань, які занепокоїли жителів.

У п'ятницю ввечері група молодиків на мотоциклах намагалася перешкодити патрулю Сил внутрішньої безпеки під час рейду на склад прострочених ліків поблизу в'їзду до південних передмість Бейрута. Армія втрутилася, після чого силовики опечатали приміщення. Хезболла заперечила зв'язок зі складом. Водночас у повідомленнях лунало твердження про можливу причетність до бізнесу сина генерального секретаря угруповання Наїма Касема; він це заперечив і заявив, що справою займаються компетентні органи.

Депутат Хезболли Хасан Фадлалла поклав відповідальність за зростання напруженості на державу, звинувативши владу в підштовхуванні країни до внутрішнього протистояння під тиском США.

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