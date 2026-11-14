У Фінляндії міністр оборони Антті Хяккянен відреагував на повідомлення про вимогу представників Російської Федерації — держави-агресора — щодо виходу країни з НАТО. Як повідомляє Polsat News, він заявив фінським медіа, зокрема суспільному мовнику Yle, що питання членства Фінляндії в Альянсі не може бути предметом переговорів.

Повідомлення про вимоги

За інформацією німецької газети Bild, під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення війни Росії проти України російські переговорники нібито висунули низку вимог. Серед них називали вихід Фінляндії з НАТО, виведення сил Альянсу з країн Балтії та заборону на вступ України до НАТО.

Хяккянен назвав саму пропозицію таких вимог обурливою. За його словами, Росія розраховує, що країни НАТО самі запровадять для себе обмеження, які відповідатимуть інтересам Москви. Міністр також заявив, що Росія перевіряє, наскільки далеко Європа і США готові пристосовуватися до її очікувань.

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Він додав, що, на його думку, чим м’якше Захід реагує на військові прагнення Росії, тим далі вона заходить у таких перевірках.

Позиція Фінляндії

Глава Міноборони Фінляндії заявив, що не має великих очікувань від переговорів в Абу-Дабі. На його думку, Росія не ставиться до них серйозно, а прагне розширити вимоги щодо європейської безпекової архітектури та обмеження НАТО.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен наголосила, що рішення про членство в НАТО належить Фінляндії та Альянсу. Вона вважає, що спроба поширити переговори за межі війни проти України свідчить про відсутність у Росії прагнення швидко укласти мирну угоду. Фінляндія вступила до НАТО у квітні 2023 року, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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