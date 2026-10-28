0:00 / 0:00

Війна руйнує бізнес, б’є по економіці й стає зручним поясненням для всього, що не вдалося зробити. Інакше для країни, яка роками живе під загрозою обстрілів, мобілізує резервістів і витрачає дедалі більше грошей на безпеку, бути й не може. Але Ізраїль має протилежний досвід — технології можуть вижити й розвиватися, виходити на світові ринки та приносити країні значні доходи.

Річ не в тому, що в Ізраїлі війна раптом стала корисною для економіки. Вона завдала країні відчутних збитків, особливо малому бізнесу й туризму. Проте технологічний сектор продовжує працювати на глобальний ринок, розвиваються оборонні розробки, кібербезпека та штучний інтелект. Технології залишаються одним із ключових джерел доходів країни, бізнес орієнтований на міжнародні ринки, а держава бере на себе частину ризиків заради перспективних розробок.

Що потрібно створити задовго до кризи й підтримувати під час неї, аби країна не втратила здатності розвиватися? Як готувати фахівців, залучати інвестиції, допомагати перспективним розробкам виходити на ринок і чому держава іноді має вкладати гроші навіть у проекти, які можуть виявитися невдалими?

Відповіді на ці запитання важливі для України, яка створює власні військові технології та водночас потребує вдалих рішень для відновлення економіки, розвитку цивільних галузей і залучення інвестицій.

Як працює ізраїльська система в умовах війни, чого держава навчилася на власному досвіді та чим він може бути корисним для України, — поділилася представниця економічного департаменту Міністерства закордонних справ Ізраїлю Хіла Енгельгард під час зустрічі з журналістами, організованої завдяки спільним зусиллям МЗС Ізраїлю та Посольства Ізраїлю в Україні.

Далі — пряма мова Хіли Енгельгард.

Технології утримують економіку під час війни

Наш експорт — експорт технологічний та інноваційний. Це факт навіть сьогодні, після трьох років війни. Так, війна завдала дуже відчутного удару по нашій економіці. Проте вона також продемонструвала її виняткову стійкість, як то було й в минулому. Адже ми не вперше стикаємося з викликами, війнами та операціями різного характеру. Вони можуть мати різні назви, але збройні конфлікти ми переживали й раніше і знаємо, що здатні відновлюватися дуже швидко.

Проте нинішня війна поставила перед нами надзвичайно серйозні економічні виклики. Суттєво зросли витрати на безпеку. Крім того, нам довелося мобілізувати велику кількість резервістів. Це вплинуло на економіку загалом, але найсильніше вдарило по малому бізнесу, адже підприємці втрачали працівників, які йшли на військову службу.

Ще однією проблемою став пошук робочої сили для галузей, де раніше працювало багато палестинців. Передусім це сільське господарство та будівництво. Нам довелося шукати працівників в інших країнах, щоб компенсувати цей дефіцит.

Важкого удару зазнав туризм. Нам допомогло те, що ізраїльтяни люблять подорожувати й усередині країни. На початку війни, коли було багато внутрішньо переміщених осіб, уряд також використовував готелі для їхнього розміщення, доки не вдалося знайти інші рішення.

Попри всі ці труднощі, стійкість і зростання ізраїльської економіки виявилися значними. Вони вражають навіть тих із нас, хто від самого початку вірив у здатність країни вистояти. Одна з причин — наші інвестиції в дослідження та розробки. Ізраїль спрямовує на R&D близько 6,3% ВВП. За часткою економіки, яку вкладаємо в дослідження та інновації, ми посідаємо перше місце у світі.

Технологічний сектор забезпечує понад 18% ВВП Ізраїлю та понад половину загального обсягу експорту. При цьому фахівці технологічної сфери становлять приблизно 11% нашої робочої сили. Ця відносно невелика частка працівників забезпечує значну частину експортних надходжень і податкових доходів країни.

За нашими даними, на технологічний сектор припадає майже третина надходжень від податку на доходи фізичних осіб. Це допомагає підтримувати фіскальну стабільність навіть під час війни, коли державні витрати на безпеку суттєво зростають. Для нас важливо, що технологічна галузь не просто продовжує працювати. Вона залишається одним із джерел доходів, які дають змогу державі функціонувати в умовах затяжної кризи.

Оборонні розробки та глобальний ринок

Війна прискорила розвиток оборонних технологій в Ізраїлі, так само як це відбувається в Україні. У нас є вислів: «Потреба — мати інновацій». Наші безпекові виклики стимулювали появу нових технологічних рішень, які тепер викликають інтерес і за кордоном.

Ізраїль та Україна опинилися в умовах збройних конфліктів не з власної волі. Через це обидві країни стали полігонами для реальних безпекових технологій та засобів захисту, де можна випробовувати технології та засоби захисту в реальних умовах. Інші держави зацікавлені в тому, щоб побачити, зрозуміти й вивчити те, що справді працює на полі бою, а згодом — за потреби придбати ці розробки, готуючись до майбутніх безпекових викликів.

Ми спостерігаємо стрімкий розвиток дронових технологій, автономних систем, тактичного штучного інтелекту, який розвивається під впливом потреб поля бою, а також кібербезпеки. Україна, зокрема, дуже сильна у сфері безпілотників. Але важливо не лише створити технологію. Потрібно зробити так, щоб вона могла вийти на міжнародний ринок, знайти покупців і перетворитися на джерело доходів для компанії та країни.

Ізраїль залишається привабливим напрямком для венчурного капіталу. За моїми даними, ми залучаємо приблизно 10–15% світових венчурних інвестицій. Значна частина технологічних розробок стосується, зокрема, захисту критичної інфраструктури в різних країнах.

Ми тісно співпрацюємо з Європейським банком реконструкції та розвитку, а також розвиваємо двосторонню співпрацю з багатьма державами. Ізраїльські компанії продають свої рішення по всьому світу. Це показує, що технологічний розвиток може стати не лише відповіддю на безпекові виклики, а й основою для міжнародного бізнесу. Коли компанія має розробку, яка розв'язує реальну проблему, вона може знайти попит далеко за межами власної країни.

Держава готова ризикувати грошима заради інновацій

Одним із головних інструментів підтримки технологічного сектору в Ізраїлі є Управління інновацій (Israel Innovation Authority). Воно працює з усією інноваційною екосистемою, а її важлива особливість — тісний зв'язок між урядом, академічними колами, великим традиційним бізнесом, стартапами та приватними інвесторами, зокрема венчурними фондами.

Держава не намагається самостійно створювати всі технології. Натомість вона допомагає розвиватися тим напрямкам, у яких бізнес бачить перспективу, але не завжди готовий самостійно брати на себе всі ризики. А це дуже важливо, насамперед, для молодих компаній і сфер, де приватним інвесторам складно вкладати кошти. Наприклад, у Deep Tech глибокі технології, що потребують не лише програмного забезпечення, а й серйозної матеріальної бази, складного обладнання та фундаментальних наукових досліджень. Один із прикладів, термоядерний синтез. Проекти, що потребують значних ресурсів, а залучити довгострокові приватні інвестиції для них буває дуже складно. Саме тому минулого року Управління інновацій створило спеціальний фонд для фінансування Deep Tech.

Загалом, ми намагаємося зменшувати ризики для інноваційних компаній, особливо на ранніх етапах розвитку. Держава може надати фінансування у формі безвідсоткової позики на початковому етапі, коли стартап лише перевіряє свою ідею та намагається перетворити її на продукт. Якщо компанія досягає успіху, вона повертає кошти Управлінню інновацій. Якщо ж проект зазнає невдачі, повертати гроші не потрібно. В Управлінні інновацій навіть жартують: «Якщо ми не втрачаємо гроші, це означає, що ми погано виконуємо свою роботу». Сенс цього вислову в тому, що держава має дозволяти системі експериментувати. Якщо фінансуються лише ті проекти, успіх яких майже гарантований, ми ризикуємо не підтримати розробки, які можуть стати справді важливими в майбутньому.

Це не означає, що можна безконтрольно витрачати бюджетні гроші. Йдеться про готовність приймати ризик невдачі як частину інноваційного процесу. Не кожен стартап стане успішним, але без можливості пробувати нове складно створити технології, які змінюватимуть цілі галузі.

Є й інші напрями, де держава намагається усунути перешкоди для розвитку технологій. Наприклад, штучний інтелект потребує доступу до базових ресурсів, зокрема критично важливих мінералів і стабільних ланцюгів постачання. Так, Ізраїль дещо запізнився з фокусом на цьому питанні. Тому Управління інновацій відкрило конкурс грантів для стимулювання розробок у сфері мінеральних ресурсів. У нас є сильні напрацювання в суміжних галузях, наприклад у створенні нових матеріалів. Тепер потрібно поєднати ці можливості й доповнити відсутні ланки. Спеціальні державні програми фінансування допоможуть швидше розвинути цей напрямок. Адже інновації залежать не тільки від ідей і талановитих людей, а й від наявності ресурсів, обладнання та можливості проводити дослідження.

Як дати стартапу перший шанс: досвід водних технологій

Навіть якщо компанія має перспективну розробку та отримала фінансування, перед нею залишається ще одна проблема: де перевірити, чи працює технологія в реальних умовах? Для стартапу це часто найскладніший етап. Потенційні клієнти не хочуть ризикувати й кажуть: «Ми не знаємо, чи це працює. Поверніться, коли матимете підтверджені результати». Але якщо ніхто не погоджується протестувати нову розробку, компанія не може отримати перший доказ ефективності.

Тому на державному рівні ми використовуємо механізм так званих бета-майданчиків — beta sites. Місця, де компанії можуть випробувати технології в реальних умовах, а потім використовувати результати як підтвердження ефективності для інших клієнтів. Один із найуспішніших прикладів — програма розвитку водних технологій, яку уряд запровадив приблизно 15 років тому. Міністерство економіки спільно з Управлінням інновацій та Водним управлінням створили механізм, який давав змогу зменшити ризики для муніципалітетів.

Проблема була цілком практичною: у місцевих водопровідних мережах траплялися витоки, а компанії розробляли нові технології для їх виявлення та усунення. Проте муніципалітети не поспішали випробовувати невідомі рішення власним коштом. Тоді державні структури запропонували місцевій владі співпрацю. Якщо муніципалітет мав проблему з витоками, фахівці допомагали обрати відповідну технологію та покривали ризики й витрати на її випробування протягом перших кількох місяців або року.

Якщо система доводила свою ефективність, муніципалітет отримував рішення для власної проблеми, а компанія — підтверджений успішний кейс, який могла показувати іншим потенційним клієнтам і використовувати для виходу на міжнародний ринок.

У результаті вигравали обидві сторони. Місцева влада отримувала можливість розв'язати практичну проблему без необхідності самостійно брати на себе весь ризик експерименту, а компанія — шанс довести, що її розробка працює. Програма мала колосальний успіх. Вона показала, що держава може підтримувати інновації не лише через пряме фінансування, а й через створення умов, у яких нові технології отримують першого реального користувача.

Зараз застосовуємо подібний підхід в охороні здоров'я. Наприклад, Управління інновацій уже кілька років реалізує спільну програму з клінікою Charité у Берліні. Ми визначаємо сфери, у яких німецька сторона бачить проблеми або потребує нових рішень, а потім інтегруємо ізраїльські розробки для їхнього випробування. Фахівці з Німеччини проводять спільні дослідження з нашими компаніями та отримують доступ до інноваційного досвіду. Водночас ізраїльські розробники мають авторитетний майданчик, де можуть перевірити свої технології.

Це модель, у якій обидві сторони отримують користь: одна — нові рішення для власних потреб, інша — можливість довести ефективність розробки та просунути її на міжнародному ринку.

Чому ізраїльські стартапи від початку орієнтуються на експорт

Одна з найважливіших особливостей ізраїльської технологічної екосистеми — розмір нашого внутрішнього ринку. Ізраїль невелика країна з населенням близько 10 мільйонів осіб. Тому для технологічного бізнесу внутрішнього ринку часто недостатньо. Це означає, що компанії від самого початку мають думати про міжнародну аудиторію. Стартап не може роками розвиватися лише для внутрішніх споживачів і відкладати вихід на зовнішні ринки на невизначений час. Він повинен розуміти, кому ще може бути потрібна його розробка, як її продавати та як конкурувати з компаніями з інших країн.

Саме тому ізраїльські технологічні компанії від початку працюють англійською мовою. Звісно, співробітники можуть спілкуватися між собою івритом біля кавомашини, але бізнес ведуть англійською. Це допомагає їм одразу інтегруватися у глобальну економіку. Водночас ізраїльська інноваційна екосистема не обмежується оборонними технологіями. Наприклад, у нас працює понад 2200 стартапів і дослідницьких центрів у сфері штучного інтелекту.

Приблизно рік тому при Офісі прем'єр-міністра створили Центральне бюро зі штучного інтелекту, яке має координувати розвиток екосистеми. Також маємо національну стратегію розвитку AI, яка охоплює не лише оборону, а й цивільний сектор. Нам важливо знаходити практичні рішення для щоденних завдань і розвивати цілісну систему, у якій наукові дослідження, підприємці, інвестори та державні структури можуть взаємодіяти.

Технології розвиваються і в креативній економіці, зокрема в Media Tech. Ізраїльські компанії створюють інструменти штучного інтелекту для редагування відео, виробництва контенту та роботи цифрових медіаплатформ. Серед прикладів: Artlist і Lightricks, які розробляють інструменти для роботи з контентом і AI-редагування.

Ці рішення мають різні сфери застосування: допомагають створювати цифровий контент, працювати з відео та розвивати медіаплатформи. Для Ізраїлю такі інструменти важливі також у контексті комунікації зі світом та донесення власної позиції до міжнародної аудиторії.

Кібербезпека: як військова підготовка стає технологічною перевагою

Ізраїль роками живе в умовах кіберзагроз, тому маємо сформовані сильні технології та висококваліфікованих фахівців у цій сфері.

Одна з особливостей нашої системи — роль військової служби у підготовці технологічних кадрів. В Ізраїлі діє обов'язкова військова служба для молодих чоловіків і жінок після досягнення 18 років. Зазвичай чоловіки служать три роки, жінки — два. Якщо людина отримує спеціальну підготовку, стає офіцером або потрапляє до технологічного підрозділу, термін служби може бути довшим. Армія для нас, як один із каналів здобуття молоддю практичних технологічних навичок. Особливо це стосується кібербезпеки та напрямків, пов'язаних із кібервійною.

Люди, які проходять службу в технологічних підрозділах, отримують досвід роботи з реальними безпековими викликами. Згодом вони можуть продовжити освіту в університетах або перейти до приватного сектору, де їхні знання стають основою для розвитку технологічних компаній. Важливо, що йдеться не лише про теоретичну підготовку. Фахівці працюють із практичними завданнями, вчаться реагувати на загрози та шукати рішення в умовах, коли помилка може мати серйозні наслідки. Я іноді називаю це «університетом реального життя». Саме завдяки такому досвіду Ізраїль має потужні приватні компанії у сфері кібербезпеки. Військова підготовка, практичні навички та подальша робота на комерційному ринку доповнюють одне одного.

Кібератаки проти Ізраїлю відбуваються постійно. Водночас я не пригадую масштабної атаки у 2025 році, яка б вивела з ладу критичну систему й широко висвітлювалася в новинах. Можливо, я щось пропустила, але не пам'ятаю такого випадку.

Ні, це не означає, що нас не атакують. Навпаки, бувають атаки спрямовані, наприклад, проти урядових структур. Але наша спроможність протидіяти їм достатньо висока, щоб не допустити виведення з ладу критичних систем.

Ще один принцип, важливий для розвитку технологічного сектору, визнання того, що приватний бізнес часто рухається швидше за державу. Тому ми вчимося у приватного сектору, визначаємо основні напрямки розвитку та створюємо умови для появи нових рішень.

Штучний інтелект: знайти баланс між безпекою та свободою для інновацій

Ми всі вже розуміємо, що штучний інтелект не лише нові можливості створює, а й ризики. Тому важливо обговорювати етичні питання, правила використання AI та відповідальність за його застосування.

Ізраїль співпрацює з міжнародними партнерами в цій сфері, зокрема зі США та європейськими країнами. Ми беремо участь у роботі міжнародних організацій, які займаються етичними аспектами штучного інтелекту, і стежимо за тим, як формуються правові рамки для його використання. Водночас не вважаємо, що надмірне регулювання є найкращим способом розв'язати всі проблеми. На нашу думку, перебільшена бюрократія гальмує інновації та створює додаткове навантаження на стартапи, особливо на ранніх етапах розвитку.

Європейський Союз має суворіший підхід до регулювання, ніж Ізраїль. Ми ж намагаємося знайти баланс: усвідомлювати ризики, мати необхідні законодавчі рамки, але водночас не створювати настільки складних правил, щоб компаніям було важко розробляти й впроваджувати нові технології. Інноваційна екосистема має бути достатньо гнучкою, аби реагувати на зміни. Штучний інтелект розвивається дуже швидко і надто жорсткі правила можуть не встигати за технологіями або обмежувати можливості для експериментів.

При цьому AI для нас не лише оборонна технологія. Застосовуємо його для розв'язання цивільних завдань, зокрема в медицині, освіті та інших галузях. Саме тому національна стратегія розвитку штучного інтелекту охоплює різні сфери, а не зосереджується виключно на безпеці.

Технології для поранених, переміщених людей і цивільного населення

Війна змушує нас шукати технологічні рішення не лише для оборони, а й для підтримки людей та роботи цивільних систем. Один із важливих напрямків Health Tech, тобто медичні технології. Тут користуємося інноваціями, аби допомагати пораненим і забезпечувати готовність системи охорони здоров'я до потреб як цивільного населення, так і військових. Маємо неабияке просування в методах лікування травм, розвиваємо 3D-друк протезів, працюємо над рішеннями для психологічної реабілітації людей із посттравматичним стресовим розладом. У цій сфері також досліджують можливості застосування штучного інтелекту для емоційної підтримки.

Окреме завдання — забезпечити безперервність роботи систем, коли через війну люди змушені залишати свої домівки або потребують термінової допомоги. Для цього використовували цифрові платформи, які допомагали координувати евакуацію, переміщення людей, пошук зниклих безвісти та організацію допомоги на національному рівні.

Технології відіграють важливу роль і в освіті. EdTech-платформи дають змогу продовжувати дистанційне навчання, коли звичайний освітній процес переривається. А інструменти віртуальної реальності допомагають зберігати культурну спадщину в часи кризи.

Реабілітаційний центр Haddash в Єрусалимі

Нам важливо використовувати технологічні можливості не лише для створення нових продуктів і розвитку експорту. Вони мають допомагати суспільству справлятися з наслідками війни, підтримувати людей і зберігати можливість нормального життя навіть у складних обставинах. Інновації не усувають усіх проблем, які створює війна. Але вони можуть допомогти ефективніше використовувати ресурси, швидше знаходити рішення та створювати інструменти, які залишатимуться корисними й після завершення бойових дій.

Технології не зупиняють війну, але допомагають країні жити під час неї

Звичні економічні зв’язки неминуче будуть зруйновані, ресурси — виснажено, державу змушено витрачати все більше на безпеку. Це не означає, що всі інші сфери мають завмерти до перемоги. Досвід Ізраїлю показує, що у таких умовах можна продовжувати інвестувати в дослідження, підтримувати підприємців, розвивати технології та шукати для них покупців на світових ринках.

Український досвід не можна отак просто скопіювати з ізраїльського. У кожної країни свої можливості, проблеми й обмеження. Проте важливий сам підхід: не чекати, доки закінчаться всі кризи, а вже зараз створювати умови для майбутнього розвитку. Адже технології, які сьогодні допомагають військовим, лікують поранених або підтримують людей, що втратили домівки, завтра можуть стати основою нових бізнесів, робочих місць та економічного відновлення.

Мабуть, головний урок тут у тому, що стійкість економіки визначається не тим, скільки грошей країна може витратити під час війни, а чи здатна вона знаходити нові рішення, давати шанс тим, хто їх створює, і думати про те, що буде після перемоги, не відкладаючи майбутнє на потім.

Читай нас у