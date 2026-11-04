Хірург Адам Хамаві переміг на виборах до Палати представників США — The National

Демократ Адам Хамаві переміг республіканця Грегга Меле на виборах до Палати представників США від штату Нью-Джерсі. На час публікації матеріалу Хамаві мав 74% голосів. AP оголосило його переможцем увечері 3 листопада.

Перемога в Нью-Джерсі

Як повідомляє The National, Хамаві народився в Єгипті та ще немовлям переїхав із родиною до містечка Олд-Брідж у Нью-Джерсі. Він стане першою людиною єгипетського походження у Палаті представників США.

Також Хамаві може стати одним із п’яти мусульман у нижній палаті Конгресу США, якщо інші чинні мусульмани-конгресмени збережуть свої мандати.

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Досвід хірурга

Хамаві був бойовим хірургом в армії та служив під час війни в Іраку. Йому приписують порятунок життя сенаторки Теммі Дакворт після того, як 2004 року в Іраку був збитий її вертоліт.

У 2024 і 2025 роках Хамаві працював волонтером як гуманітарний травматолог у секторі Газа. На його передвиборчому сайті також зазначено, що він добровільно лікував пацієнтів у Сирії, Лівані, Судані, Йорданії, Туреччині, Боснії, Гаїті, Белізі та Колумбії.

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