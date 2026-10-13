Хорватський Rafale перехопив зареєстрований на Мальті пасажирський літак — Anadolu Agency

Винищувач Rafale Повітряних сил Хорватії 13 жовтня перехопив над центральною частиною країни пасажирський літак Boeing, зареєстрований на Мальті. Командування повітряних операцій НАТО визначило борт як потенційну загрозу, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Croatia Week, яке цитує Міністерство оборони Хорватії.

Сигнал про можливе захоплення

Літак прямував із Греції до Німеччини. Об’єднаний центр повітряних операцій НАТО в Торрехоні, Іспанія, наказав перехопити його.

За інформацією італійського Центру звітності командування, борт передавав код відповідача 7500. Такий код сигналізує про можливе захоплення повітряного судна.

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Супровід за межі країни

Хорватський винищувач перехопив літак о 11:02 над Кореницею в центральній Хорватії. За повідомленням джерела, пілот винищувача встановив радіозв’язок із пасажирським бортом, а потім супроводив його за межі хорватського повітряного простору.

О 11:20 пасажирський літак увійшов у повітряний простір Словенії. Із 1 січня Хорватія здійснює повітряне патрулювання винищувачами Rafale в межах інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони НАТО.

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