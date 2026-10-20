Христодулідіс пов’язав ширші переговори щодо Кіпру із зусиллями ООН та ЄС — Cyprus Mail

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що можливість провести ширшу зустріч щодо кіпрського питання залежатиме від паралельних дипломатичних зусиль під егідою ООН та Європейського Союзу. Про це він сказав після зустрічі з лідером турків-кіпріотів Туфаном Ерхюрманом, повідомляє Cyprus Mail.

За словами Христодулідіса, ключовими будуть обговорення змісту й методології майбутніх переговорів під час візиту особистої представниці генерального секретаря ООН Марії Анхели Ольгін, а також результати дипломатичних контактів ЄС. Він повідомив, що у вівторок відбувалася важлива зустріч за участю Євросоюзу, але не став уточнювати, чи йдеться про зустріч міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Подальші контакти з ООН

Христодулідіс назвав розмову з Ерхюрманом доброю та зазначив, що більшість часу сторони приділили змістовним питанням і методології переговорів. За його словами, обидві сторони ставили запитання та просили пояснень; обговорення продовжаться під час візиту Ольгін, який має розпочатися 29 жовтня.

Програма візиту представниці ООН передбачає окремі зустрічі з двома лідерами, а також тристоронню зустріч, заплановану на 9 листопада. Президент Кіпру заявив, що готовий зустрічатися з Ольгін настільки часто, наскільки це буде потрібно, і не виключив проведення спільної зустрічі раніше, якщо посередниця ООН вважатиме це необхідним.

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Пропозиції щодо пунктів пропуску

Христодулідіс також повідомив, що чекає відповіді на частину ініціатив греко-кіпрської сторони щодо заходів зміцнення довіри. Із 19 поданих пропозицій приблизно шість або сім, за його словами, досі не отримали відповіді, а решту відхилили. Він додав, що відхилення пропозиції не означає, що її не можуть знову винести на обговорення.

Щодо відкриття нових пунктів пропуску президент сказав, що передав два альтернативні варіанти: один із них відхилили, інший ще розглядають. Ерхюрман попросив додаткових роз'яснень і, як очікується, має надати відповідь на наступній зустрічі. Христодулідіс наголосив, що відкриття пункту пропуску Пірой-Атіену є принциповою вимогою.

Сторони також обговорювали ініціативи у сфері довкілля та культурної спадщини. За словами президента, Ерхюрман позитивно відреагував на пропозицію обмінятися культурними артефактами між двома громадами, що дає змогу розпочати обмін відповідними переліками.

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