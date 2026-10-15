Хусити атакували президентський палац в Адені п’ятьма ракетами — The National

За словами міністра інформації Ємену Муаммара аль-Ір’яні, хусити атакували президентський палац у південному місті Аден п’ятьма ракетами. Прем’єр-міністр і члени уряду не постраждали. Як повідомляє The National, напад стався у четвер, 15 жовтня.

Втрати серед силовиків

У заяві Ради міністрів Ємену йдеться, що під час атаки застосували ракети та безпілотники. За твердженням уряду, серед співробітників сил безпеки є загиблі й поранені. Їхню кількість у заяві не уточнили.

Аль-Ір’яні назвав атаку терористичним актом. Кабінет міністрів заявив, що удар не послабить рішучості уряду виконувати національні й конституційні обов’язки, а Аден залишатиметься центром роботи державних інституцій. Місто є місцем перебування уряду Ємену після захоплення хуситами столиці Сани у 2014 році.

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Заяви хуситів

Підконтрольне хуситам агентство Saba заявило, що ціллю був штаб військових операцій у палаці, нібито керований саудівськими офіцерами, а також пов’язані з ним склади озброєння. Речник військового крила хуситів Ях’я Сарі заявив, що удар є частиною оголошеної політики атак на місця дислокації саудівських військ.

Це перша атака на Аден відтоді, як хусити та урядові сили минулого місяця відновили бойові дії після чотирирічної паузи у громадянській війні.

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