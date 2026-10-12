Хусити посилили облогу Таїза, де за добу загинули понад 60 людей — The Hindu

Бійці-хусити посилили облогу єменського міста Таїз, де за останні 24 години в боях загинули понад 60 людей. Про це повідомляє The Hindu з посиланням на AFP.

Втрати за добу

За даними AFP, інформацію про посилення облоги та загиблих агентству надали військові джерела з обох сторін. Повідомлення про ситуацію в Таїзі було оприлюднене в понеділок, 12 жовтня 2026 року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заблоковані виїзди з міста

Військове джерело, лояльне до міжнародно визнаного уряду Ємену, який підтримує Саудівська Аравія, заявило, що хусити заблокували всі виїзди з Таїза. За його словами, угруповання також здійснило кілька атак уночі.

Це джерело представляє сили уряду, що утримує місто. У повідомленні не наведено інших подробиць про характер нічних атак, кількість загиблих з кожної сторони чи обставини їхньої загибелі.

Читай нас у