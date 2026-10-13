Хусити пригрозили США відповіддю у разі вступу у війну в Ємені — NDTV World

Представник політичного бюро хуситів Мохаммед аль-Бухайті заявив, що угруповання завдасть швидкої та болісної відповіді США та їхнім інтересам у регіоні, якщо Вашингтон долучиться до саудівських ударів по хуситах у Ємені. Про це повідомляє NDTV World.

Заява прозвучала після того, як президент США Дональд Трамп повідомив, що розглядає можливість приєднання до ударів Саудівської Аравії по хуситах. За даними видання, Ер-Ріяд раніше звертався до Вашингтона по допомогу через серію атак на об'єкти нафтової, військової та транспортної інфраструктури королівства.

Атаки на Ер-Ріяд і Хаміс-Мушайт

У понеділок увечері в Ер-Ріяді пролунали вибухи. Коаліція на чолі із Саудівською Аравією заявила про перехоплення ракети, випущеної хуситами, тоді як угруповання повідомило про чергову атаку на аеропорт столиці. Згодом коаліція оголосила про перехоплення і знищення двох балістичних ракет, які, за її твердженням, були запущені в напрямку міста Хаміс-Мушайт поблизу кордону з Єменом.

Хусити також заявили, що атакували безпілотником військову базу в Хаміс-Мушайті. Аль-Бухайті закликав працівників саудівських нафтових об'єктів та аеропортів залишити ці місця, оскільки угруповання вважає їх цілями.

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Роботу аеропорту та рейси обмежили

Після удару по міжнародному аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді в суботу, внаслідок якого загинули 13 людей і сотні були поранені, роботу летовища в понеділок не відновили. Саудівська влада оприлюднила записи камер спостереження, на яких видно вибух у залі вильоту та падіння палаючих уламків.

Посольство США в Саудівській Аравії порадило американським громадянам дотримуватися максимальної обережності під час користування аеропортами королівства, а державним службовцям США — заздалегідь отримувати дозвіл на такі поїздки. Etihad Airways скасувала всі рейси до та з Ер-Ріяда до наступного тижня, а також призупинила рейси до Даммама та Джидди. Gulf Air скасувала всі рейси до Ер-Ріяда до суботи, а Delta відклала запуск прямого сполучення між Атлантою та саудівською столицею.

Громадянська війна в Ємені, де коаліція на чолі із Саудівською Аравією підтримує уряд у протистоянні з хуситами, знову активізувалася в липні. Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк засудив повторні атаки на Саудівську Аравію та закликав сторони припинити ескалацію.

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