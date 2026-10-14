Хусити в Ємені розробляють версію іранської ракети з китайських деталей — Jerusalem Post

Єменські хусити розробляють власну версію іранської високоточної балістичної ракети Kheibar Shekan, використовуючи компоненти, імпортовані від китайських компаній. Про це повідомляє Jerusalem Post із посиланням на нові дані британської незалежної організації Conflict Armament Research.

За даними The Wall Street Journal, максимальна дальність такої ракети може становити близько 1 200 миль. Це означало б, що в межах її досяжності перебували б усі території Саудівської Аравії та Ізраїлю. Хусити контролюють значну частину Ємену, перебувають під ембарго ООН на постачання зброї та з 2014 року воюють проти підтримуваного Саудівською Аравією уряду Ємену.

Перехоплені вантажі

Звіт Conflict Armament Research ґрунтується на інформації єменської влади, отриманій у липні після перехоплення двох партій вантажів у 2025 році. За даними The Wall Street Journal, обладнання для ракет було приховане серед інших товарів.

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Серед вилученого були спеціально виготовлені металеві компоненти для двигуна та корпусу ракети, стабілізатори для польоту та деталі твердопаливного ракетного двигуна серії Kheibar Shekan. Єменська влада також вилучила інструменти, випробувальне обладнання й сировину, зокрема абляційний матеріал, який захищає частини ракети від інтенсивного тепла.

Стадія виробництва невідома

Старший аналітик Conflict Armament Research Фабіан Гінц заявив The Wall Street Journal, що такі поставки можуть свідчити як про налагодження виробництва, так і про спроби його організувати. Водночас через ретельне маскування об'єктів хуситів неможливо встановити, наскільки далеко просунулося ракетне виробництво.

За даними WSJ, Китай заявляє, що дотримується ембарго ООН на продаж зброї хуситам. Водночас частина ввезених матеріалів може мати цивільне призначення, однак деякі компоненти були спеціально розроблені для виробництва ракет. Ракети Kheibar Shekan мають твердопаливні двигуни та можуть швидко завантажуватися на транспортні засоби для запуску.

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