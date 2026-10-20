Хусити випустили чотири балістичні ракети по Марібу в Ємені — Anadolu Agency

Єменські хусити пізно ввечері в понеділок випустили чотири балістичні ракети по контрольованому урядом місту Маріб у Ємені, повідомляє Anadolu Agency. За даними місцевої влади, ракети були спрямовані на густонаселене місто, де перебуває велика кількість внутрішньо переміщених людей.

Влада не надала негайної інформації про можливих загиблих, поранених або пошкодження внаслідок удару.

Попередні удари по Марібу

Напередодні місцева влада повідомляла про запуск хуситами восьми балістичних ракет по Марібу, також не навівши даних про можливі втрати. 15 жовтня губернаторство заявило про іншу атаку: дев’ять балістичних ракет і ще сім снарядів були спрямовані по житлових кварталах.

Маріб є одним із ключових опорних пунктів уряду Ємену та центром видобутку нафти й газу. За урядовими даними, там перебувають понад 2,2 млн внутрішньо переміщених осіб.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Бої в провінції Лахдж

Окремо армія Ємену заявила, що її сили відбили наступ хуситів на фронті Кахбуб на заході південної провінції Лахдж. Пов’язані з армією Південні гігантські бригади повідомили, що бійці хуситів здійснили кілька хвиль атак, після чого тривали багатогодинні бої із застосуванням різних видів озброєння.

За заявою бригад, урядові сили за підтримки коаліції на чолі із Саудівською Аравією змусили нападників відступити, вбили й поранили бійців хуситів та знищили їхню військову техніку. Кількість жертв бригади не уточнили.

Конфлікт у Ємені триває з 2014 року, коли хусити захопили столицю Сану та кілька губернаторств. За даними Anadolu Agency, останній етап бойових дій почався в липні після припинення дії перемир’я, укладеного за посередництва ООН у 2022 році.

Читай нас у