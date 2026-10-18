Хусити випустили вісім балістичних ракет у напрямку Маріба — Anadolu Agency

Хусити в неділю, 18 жовтня, випустили вісім балістичних ракет у напрямку Маріба — міста на північному сході Ємену. Про запуск повідомило губернаторство Маріб у заяві, оприлюдненій у Facebook, повідомляє Anadolu Agency.

Маріб під контролем уряду

Маріб залишається під контролем міжнародно визнаного уряду Ємену. У місті проживає велика кількість внутрішньо переміщених осіб.

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Конфлікт у Ємені

Ємен перебуває в умовах конфлікту з 2014 року, коли хусити захопили Сану, столицю країни, та кілька провінцій. Наступного року коаліція на чолі із Саудівською Аравією втрутилася на підтримку міжнародно визнаного уряду Ємену.

За даними Anadolu Agency, останній етап бойових дій розпочався в липні. Перемир'я, укладене у 2022 році, згодом припинило діяти.

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