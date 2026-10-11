Хусити втретє за тиждень атакували аеропорт Ер-Ріяда, є загиблі та сотні поранених

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Підтримуване Іраном єменське угруповання хуситів утретє протягом тижня атакувало Міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії. За повідомленням, унаслідок удару загинули щонайменше 12 людей, ще 309 отримали поранення.

Серед загиблих, за наведеними даними, були громадяни Саудівської Аравії, США, Бангладеш, Йорданії, Палестини, Сирії, Судану та Єгипту.

Повідомляється, що атака сталася без спрацювання систем оповіщення. Унаслідок удару частково обвалилася стеля термінала, виникла паніка, а місцеві лікарні зіткнулися з напливом постраждалих.

Після обстрілу влада Саудівської Аравії тимчасово зупинила роботу летовища та перенаправила всі рейси. Представники хуситів, своєю чергою, оголосили повітряний простір країни зоною військових дій.

Атаки відбуваються на тлі нового наступу єменського уряду за підтримки Ер-Ріяда. Урядові сили намагаються повернути втрачені позиції, зокрема в районі стратегічної протоки Баб-ель-Мандеб.

Загострення конфлікту поставило під загрозу перемир’я, досягнуте у 2022 році, та привернуло увагу до вразливості саудівської системи протиповітряної оборони. Це відбувається напередодні запланованих у столиці масштабних міжнародних інвестиційних та енергетичних самітів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон вивчає ситуацію та розглядає можливість приєднатися до саудівських ударів по позиціях хуситів.

Раніше єменські хусити заявили про ракетний удар по міжнародному аеропорту в Ер-Ріяді. Після тієї атаки на стоянці загорівся пасажирський літак державної авіакомпанії Saudia Airlines, а кілька міжнародних авіаперевізників призупинили рейси до столиці Саудівської Аравії.

Про це пише Reuters.

Нагадаємо, єменські хусити 5 жовтня заявили, що завдали ударів по міжнародному аеропорту Ер-Ріяда, нафтопереробному заводу та інших об’єктах у Саудівській Аравії.

Єменські хусити 10 жовтня заявили, що Саудівська Аравія завдала чотирьох авіаударів по міжнародному аеропорту Сани в Ємені.

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