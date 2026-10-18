У Ємені хусити заявили, що внаслідок ймовірного авіаудару Саудівської Аравії по будинку в губернаторстві Саада на півночі країни загинули щонайменше дев’ятеро людей, ще 16 дістали поранення. Про це повідомляє The Hindu з посиланням на медіа угруповання хуситів.

Дані агентства Saba

Агентство Saba хуситів повідомило, що удару по будинку завдали в неділю, 18 жовтня. За його даними, серед загиблих і поранених переважно жінки та діти. В агентстві додали, що кількість жертв не є остаточною.

Саудівська коаліція, яка воює проти хуситів на боці міжнародно визнаного уряду Ємену, після відновлення бойових дій здійснила в країні сотні авіарейдів.

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Ескалація бойових дій

Громадянська війна в Ємені, що тривалий час перебувала в неактивній фазі, відновилася в липні. Минулого місяця інтенсивність бойових дій зросла після того, як хусити захопили узбережжя країни на Червоному морі.

Останніми тижнями хусити неодноразово атакували саудівські цілі, зокрема судна в Червоному морі, нафтові об’єкти та міжнародний аеропорт Ер-Ріяда. За даними хуситів, від початку вересня внаслідок саудівських ударів загинули десятки людей.

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