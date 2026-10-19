Хусити заявили про атаки на аеропорти й об’єкти Saudi Aramco — Anadolu Agency

Єменський рух хуситів заявив про атаки на аеропорти та об’єкти компанії Saudi Aramco в Саудівській Аравії, які нібито відбулися протягом попередніх 48 годин. Як повідомляє Anadolu Agency, представник руху Ях’я Саріа заявив, що для ударів застосували балістичні й крилаті ракети, а також безпілотники.

Заяви про цілі атак

За словами Саріа, хусити завдали ударів по нафтовому родовищу Шайба, Міжнародному аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді та Міжнародному аеропорту Абха. Він стверджує, що атаки були відповіддю на «саудівську агресію проти нашої країни».

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Речник хуситів також заявив про атаку на радари, які рух назвав саудівськими, в Джабаль-аль-Хісн і Джабаль-аль-Рахма. Окремою ціллю, за його твердженням, була авіабаза Хаміс-Мушайт; операцію нібито провели у три етапи. Саудівська влада не коментувала ці заяви одразу після їх оприлюднення.

Ескалація бойових дій

Ці заяви пролунали на тлі посилення бойових дій між хуситами та силами, лояльними до міжнародно визнаного уряду Ємену, який підтримує коаліція на чолі із Саудівською Аравією. Конфлікт у Ємені триває з 2014 року, коли хусити захопили столицю Сану та значну частину півночі країни. За даними агентства, із липня бойові дії посилилися та поширилися на територію Саудівської Аравії.

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