Хусити заявили про авіаудари по контрольованих районах Ємену — The Hindu

Єменські хусити заявили, що 13 жовтня кілька авіаударів було завдано по районах країни, які вони контролюють. Як повідомляє The Hindu, підконтрольний хуситам телеканал al-Masirah поклав відповідальність за удари на Саудівську Аравію.

Удари по острову та провінціях

За даними al-Masirah, два авіаудари припали на острів Камаран у Червоному морі, який контролюють хусити. Ще один удар, за твердженням телеканалу, стався в районі Канавіс, приблизно за 55 км на північний захід від портового міста Ходейда.

Телеканал також повідомив про авіаудари в провінції Аль-Джауф, що межує із Саудівською Аравією. Додаткових подробиць щодо цих повідомлень al-Masirah не навів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заява про збитий дрон

Хусити також заявили, що збили саудівський безпілотник над провінцією Саада на півночі Ємену, поблизу кордону із Саудівською Аравією. Саудівська Аравія на момент публікації не коментувала ці твердження.

Сирени в Ер-Ріяді

Повідомлення про удари пролунали через кілька годин після того, як увечері 12 жовтня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді увімкнули сирени повітряної тривоги, а жителі чули вибухи. Хусити заявили, що запустили балістичну ракету в напрямку міжнародного аеропорту імені короля Халіда.

Читай нас у